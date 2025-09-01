¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense? Lo hará pronto y sin seleccionados

Liga Deportiva Alajuelense solicitó no jugar contra Cartaginés el miércoles 3 de setiembre, pero sí lo hará tres días después de visita ante Pérez Zeledón, sin sus cuatro seleccionados nacionales: Santiago van der Putten, Alexis Gamboa, Alejandro Bran y Creichel Pérez.

¿Por qué un partido sí y el otro no? La respuesta radica en el trajín de partidos que acarreó agosto, un mes que Óscar Ramírez estaba esperando que se acabara, como pasó, con victoria en el clásico.

“Con antelación nosotros habíamos solicitado jugar el 6 de setiembre a las 8 p. m. por una petición expresa del equipo de Pérez Zeledón y la televisora, entonces esta fecha la vamos a jugar sin seleccionados”, expresó el asistente de gerencia deportiva de la Liga, Víctor Reyes.

Esas declaraciones las brindó a los medios con derechos en la previa del clásico en el que Alajuelense derrotó 0-1 a Saprissa en Tibás, con un gol de Anthony Hernández.

Además, indicó que con relación al partido ante Cartaginés que tenían programado en principio para el 24 de agosto que fue trasladado para el 3 de setiembre, se volvió a modificar de fecha ante una solicitud expresa de la Liga, y quedó para el 11 de octubre.

Anthony Hernández resolvió el clásico nacional 361 entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Podría ser que para ese sábado, Alajuelense tenga que recibir a Cartaginés sin seleccionados, a no ser que Miguel “Piojo” Herrera convoque al menos a seis jugadores de alguno de los dos clubes para los juegos contra Honduras en Tegucigalpa (9 de octubre) y Nicaragua en el Estadio Nacional (13 de octubre).

“Hay que llegar a ese momento, no quisiera adelantar criterio hasta que no llegue el momento, pero sabemos que tanto Cartaginés como Liga Deportiva Alajuelense somos los únicos equipos que estamos participando internacionalmente.

”Agosto estuvo muy cargado, con partidos cada tres días y por ende, se sopesó un poquito el hacer el ajuste necesario para que el partido del miércoles contra Cartaginés se trasladara para octubre”, apuntó.

La rápida habilitación de Ronaldo Cisneros

Alajuelense pudo disponer del delantero mexicano Ronaldo Cisneros muy rápido, pues completó los requisitos en cuestión de una semana.

Víctor Reyes detalló que todos los trámites los efectuaron en tiempo y forma y que por eso el mexicano pudo debutar el sábado en el fútbol nacional.

Óscar Ramírez pidió a lo interno de Liga Deportiva Alajuelense que se mantuviera en secreto que Ronaldo Cisneros podía jugar en el clásico. (JOHN DURAN/John Durán)

“Lo manejamos con mucha cautela a lo interno, con antelación hemos mandado la gestión del trámite. Tenemos mucha experiencia y vivencias con relación a ese tipo de tramitologías y ayuda mucho que la institución está a derecho con Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social.

”Entonces, eso nos permite a nosotros trabajar libremente con espacio, y por eso, la posibilidad de que el jugador formara parte de convocatoria”, destacó.

Alajuelense se dio libre después de ganar el clásico, un respiro después de la agenda cargada de juegos.

Pero en lo que respecta al secretario técnico, ahora él se encuentra organizando la logística del viaje que hará la Liga en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El bicampeón del área jugará el 23 de setiembre en Costa Rica contra Motagua de Honduras y el 30 de setiembre disputará el partido de vuelta en Tegucigalpa.

“Desde que salió el calendario y que fuimos notificados por Concacaf, hicimos todos los arreglos necesarios y ya estamos trabajando en ese tema”, concluyó Víctor Reyes.

