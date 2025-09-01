Puro Deporte

¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense? Lo hará pronto y sin seleccionados

Liga Deportiva Alajuelense pidió no disputar esta semana un partido, pero sí afrontará otro juego y aquí sabrá el motivo

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense solicitó no jugar contra Cartaginés el miércoles 3 de setiembre, pero sí lo hará tres días después de visita ante Pérez Zeledón, sin sus cuatro seleccionados nacionales: Santiago van der Putten, Alexis Gamboa, Alejandro Bran y Creichel Pérez.








