Alajuelense vs. Motagua: Concacaf pone fecha y hora a partidos en cuartos de final en Copa Centroamericana

Liga Deportiva Alajuelense supo desde la noche del jueves 28 de agosto que su rival en los cuartos de final de la Copa Centroamericana será el Motagua de Honduras.

Pero la Concacaf ya proporcionó los días y las horas exactas para los partidos en esta instancia.

La rapidez obedece a varias razones, empezando por el orden y el propósito de que los clubes que se mantienen en competencia planifiquen bien sus agendas, tanto en lo deportivo como a nivel de logística.

También para que esos aficionados que gustan acompañar a su equipo fuera del país organicen la expedición de inmediato y empiecen a hacer reservaciones con antelación.

En Liga Deportiva Alajuelense tienen claro lo que quieren en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Cuándo juega la Liga? El equipo de Óscar Ramírez abrirá la serie de cuartos de final el martes 23 de setiembre, a las 8:06 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Mientras que el partido definitivo será el martes 30 de setiembre, a la misma hora, en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa, Honduras.

¿Alajuelense o Motagua? El vencedor de esta serie obtendrá la clasificación directa a la Copa de Campeones de Concacaf y el otro club tendrá que jugar un repechaje en el último chance para ir a “Concachampions”.

Además, el equipo que continúe en la pelea por la Copa Centroamericana jugará en semifinales ante el ganador de la serie entre Olimpia y Cartaginés.

Un punto importante es que después de la fase de grupos, el gol de visita sí cuenta como criterio de desempate.

Agenda completa de los cuartos de final de la Copa Centroamericana

Partidos de ida

Martes 23 de setiembre: Alajuelense vs. Motagua (8:06 p. m.)

Miércoles 24 de setiembre: Xelajú vs. Sporting San Miguelito (8:06 p. m.)

Miércoles 24 de setiembre: Real España vs. Plaza Amador (8:06 p. m.)

Jueves 25 de setiembre: Cartaginés vs. Olimpia (8:06 p. m.)

Óscar Ramírez desde ya piensa en cómo manejar al equipo para cuando lleguen los partidos de cuartos de final en la Copa Centroamericana de Concacaf. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Partidos de vuelta

Martes 30 de setiembre: Motagua vs. Alajuelense (8:06 p. m.)

Miércoles 1.° de octubre: Plaza Amador vs. Real España (7:06 p. m.)

Jueves 2 de octubre: Sporting San Miguelito vs. Xelajú (7:06 p. m.)

Jueves 2 de octubre: Olimpia vs. Cartaginés (8:15 p. m.)

Lo que sigue después de cuartos de final

La Concacaf tiene previsto que los partidos de semifinales y los repechajes se efectúen entre el 21 y 23 octubre los partidos de ida; mientra que los de vuelta serán del 28 al 30 de octubre.

Además, la lucha definitiva por el título de la Copa Centroamericana de Concacaf se programará así: partido de ida entre el 25 y el 27 noviembre; mientras que el juego de vuelta será entre el 2 y el 4 de diciembre.

