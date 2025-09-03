Actualidad rojinegra

Un simple comentario dice mucho de Washington Ortega tras renovar su contrato con Alajuelense

Washington Ortega tenía algo que decir luego de extender su contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta 2028

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

Washington Ortega está contento y no tiene razón para ocultarlo. El guardameta de Liga Deportiva Alajuelense que ha sido noticia en los últimos días, vive su momento e insiste en que quiere trascender en un club con el que ahora tiene contrato hasta 2028.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseWashington OrtegaApertura 2025Movimientos de AlajuelenseDiego Cejas
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.