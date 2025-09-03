Un simple comentario dice mucho de Washington Ortega tras renovar su contrato con Alajuelense

Washington Ortega está contento y no tiene razón para ocultarlo. El guardameta de Liga Deportiva Alajuelense que ha sido noticia en los últimos días, vive su momento e insiste en que quiere trascender en un club con el que ahora tiene contrato hasta 2028.

El charrúa llegó al equipo este año y se convirtió en uno de los líderes del camerino.

LEA MÁS: Washington Ortega, portero de Alajuelense: ‘Ahora a abrir una cervecita con mi viejo en el cielo’

La noche del 2 de setiembre, Alajuelense oficializó la renovación de Washington Ortega y ese anuncio en redes sociales desencadenó un sinnúmero de interacciones.

Washington Ortega muestra en una camisa hasta cuándo tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense: 2028. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Muy feliz de poder seguir representando esta camiseta. Muchas gracias a todos los manudos por tanto cariño. Que viva siempre Liga Deportiva Alajuelense”, escribió el propio Washington Ortega en su cuenta de Instagram.

Este fue el mensaje de Washington Ortega cuando se oficializó que renovó su contrato con Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram Washington Ortega/Instagram Washington Ortega)

Su mensaje resonó entre los liguistas, quienes ven en él a un jugador comprometido con el club y que puede ser determinante en partidos trascendentales.

Pero la historia no termina ahí. Entre los cientos de comentarios de aficionados, uno se destacó por encima del resto.

LEA MÁS: Audio de Washington Ortega en la intimidad del camerino encendió a Alajuelense y se vuelve viral

El preparador de porteros de Alajuelense, Diego Cejas, le escribió: “Felicitaciones Wash”, junto a los emojis de un corazón rojo, un corazón negro y un león.

Este fue el intercambio de mensajes de Washington Ortega con el preparador de porteros de Liga Deportiva Alajuelense, Diego Cejas. (Washington Ortega/Instagram Washington Ortega)

La respuesta de Washington Ortega no se hizo esperar: le contestó con un simple comentario: “Gracias Diego, sos parte de esto. Vamos por más”.

Garantizarse su permanencia por mucho tiempo es lo que la Liga quería, la afición lo añoraba y el mismo portero también lo pretendía, al sentirse muy a gusto en el club y en Costa Rica.

LEA MÁS: ¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense? Lo hará pronto y sin seleccionados

El propio Óscar “Macho” Ramírez lo definió después del triunfo rojinegro en el último clásico como una de las mejores contrataciones de Alajuelense en los últimos años.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.