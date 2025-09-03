Alajuelense nombra a figura conocida en puesto clave

Liga Deportiva Alajuelense tenía una plaza vacante en un puesto clave y después de un proceso de reclutamiento y análisis de diferentes perfiles, la Junta Directiva tomó su decisión en la sesión del lunes pasado.

Alajuelense vuelve a confiar en un viejo conocido de la casa: Marco Vásquez asumirá funciones como gerente general de Alajuelense a partir del lunes 8 de setiembre.

Con su elección, la Liga volvió a apostar por alguien ligado al fútbol para asumir ese cargo, pues los últimos dos gerentes generales que tuvo (Manuel Zamora y Carlos Salas) se habían desempeñado en otro tipo de industria.

“Liga Deportiva Alajuelense designó a Marco Vásquez como nuevo gerente general. Marco cuenta con una sólida trayectoria empresarial y más de 25 años de experiencia vinculada al club. Tiene una Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo y Negocios Internacionales, lo que lo convierte en un perfil idóneo para liderar esta etapa de crecimiento institucional”, respondió el club a través de su oficina de prensa ante una consulta de La Nación.

Marco Vásquez asume una nueva función en Liga Deportiva Alajuelense, un puesto que ya había tenido en el pasado. (Lilly Arce Robles.)

Entre las principales responsabilidades del cargo están las áreas administrativas, financieras, logísticas y operativas del club.

La trayectoria de Marco Vásquez está estrechamente ligada a la institución rojinegra. Su primer acercamiento fue en 1997, cuando colaboró en una comisión de mercadeo y comunicación, en la administración de Mario Chacón.

Desde entonces, ha desempeñado múltiples roles bajo diversas administraciones, como director y gerente general, además de vocero institucional.

Específicamente fue director con Rafael Solís, Rafael Ortiz, Rafael Alfaro y Jorge Hidalgo. En el mandato de Raúl Pinto fue director y gerente general. Y se mantuvo en la gerencia cuando Fernando Ocampo tomó la presidencia de la Liga.

En la era de Joseph Joseph se había desempeñado como vocero institucional; pero ahora su rol cambia, porque nuevamente fue designado como gerente general.

Para conocer más de él, en el sector privado fue director de la Cámara de Comercio de Costa Rica (2011-2014).

Además, entre 2000 y 2014 trabajó en Punto Rojo S.A., donde empezó como gerente de comercialización y luego lo nombraron gerente general de la distribuidora en Costa Rica con el recargo de los negocios internacionales.

También laboró en empresas reconocidas como Dos Pinos y Publicidad Garnier.

