Tribunal Disciplinario multa a Alajuelense tras el clásico: ¿Qué pasó y cuánto debe pagar la Liga?

Liga Deportiva Alajuelense recibió una multa en el clásico nacional del 30 de agosto, en el que se dejó la victoria contra el Deportivo Saprissa en la Cueva, con un gol de Anthony Hernández.

¿Qué pasó y cuánto dinero debe pagar la Liga? El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer las sanciones de la fecha.

Alajuelense tendrá que cancelar ¢250.000, al ser la primera vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido de conformidad con el artículo 41 inciso primero.

En el clásico, el árbitro David Gómez disparó varias tarjetas. Las amarillas que le mostró a la Liga fueron para Creichel Pérez, Alejandro Bran, Washington Ortega, Alberto Toril y Ronaldo Cisneros.

Liga Deportiva Alajuelense recibió una multa tras el clásico nacional. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Por su parte, Saprissa también recibió una multa de ¢750.000, cifra que se desglosa en dos hechos. La “S” deberá pagar ¢500.000 al ser la primera vez que no destaca las zonas amarillas.

Además, deberá cancelar ¢250.000, acompañado de un apercibimiento de reducción de aforo del estadio en un 20% para el próximo partido como local de conformidad con el artículo 72 inciso 2), al ser la primera ocasión que se nota lanzamiento de objetos peligrosos sin impactar a personas dentro de un encuentro.

Hubo un tercer equipo castigado en la sexta fecha del Torneo de Apertura 2025: San Carlos.

A los norteños los multaron con ¢375.000 al ser la segunda vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido.

