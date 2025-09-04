Puro Deporte

Tribunal Disciplinario multa a Alajuelense tras el clásico: ¿Qué pasó y cuánto debe pagar la Liga?

Liga Deportiva Alajuelense no se libró de un castigo en el clásico que le ganó al Deportivo Saprissa

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense recibió una multa en el clásico nacional del 30 de agosto, en el que se dejó la victoria contra el Deportivo Saprissa en la Cueva, con un gol de Anthony Hernández.








