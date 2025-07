A Aarón Suárez lo tentaron para que se fuera de Alajuelense

Aarón Suárez contó sin ningún rodeo que varios equipos lo contactaron, ofreciéndole lo que no estaba logrando en Liga Deportiva Alajuelense. No dio nombres de los clubes, pero confirmó que lo buscaron, a pesar de que aún tiene año y medio de contrato con los rojinegros.

“Al final lo que un jugador quiere es jugar, tener regularidad, tener minutos y al no jugar, o jugar poco, la capacidad la tengo y el interés de algunos equipos me contactaron, algunos equipos quisieron que fuera y la verdad que yo les agradezco mucho la confianza, el querer que yo fuera, que estuviera ahí”, expresó Aarón Suárez antes del partido en el que Alajuelense derrotó 1-2 a Sporting.

El 10 de Alajuelense atendió a las radios con derechos de transmisión y sostuvo una charla en la que se sinceró.

“Me siento privilegiado y orgulloso de que algunos equipos me quisieran. Al final, yo tengo contrato con la Liga por año y medio”, destacó.

A pesar de los ofrecimientos tentadores, Aarón Suárez dejó claro que su prioridad es alcanzar las metas que tiene pendientes con Alajuelense.

“Con la Liga no hablé nada, pero personalmente siempre me mantuve a la expectativa de que si ellos querían que buscara otro lugar, o algo así. Mi objetivo es llegar a ser campeón con la Liga”, afirmó el mediocampista.

Reconoció que el torneo pasado no fue el ideal y admite que en el plano individual está en deuda, con él mismo y con la gente.

“Creo que el torneo pasado no fue el mejor, estoy en deuda y quiero recompensarlo a la afición, todo el apoyo, todo lo que han dado por nosotros. Mi objetivo principal era seguir manteniéndome en la Liga y yo sé que tengo la capacidad para tener más minutos, para poder rendir al máximo”, aseguró el volante.

La falta de minutos fue un punto clave en su reflexión sobre el torneo anterior. Al hacer un análisis de lo ocurrido en el último semestre, Aarón Suárez detalló que su participación se vio limitada a los últimos 15 o 20 minutos de los partidos, a menudo en situaciones defensivas o con el marcador a favor, lo que le impedía hacer el juego que quería.

“Al final, lo que yo pienso, en el torneo pasado no tuve los minutos suficientes. Cuando entraba era faltando 15 o 20 minutos, a veces con un expulsado o solamente ya íbamos ganando y el equipo rival se nos venía encima. Entonces ya prácticamente era defender. Por ahí no tenía como ese chance, esa oportunidad de rendir al máximo”, explicó.

A Aarón Suárez le queda año y medio de contrato con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Aarón Suárez tiene una meta clara en mente: el Mundial 2026, pero sabe que para que Miguel “Piojo” Herrera lo vuelva a ver, tiene que ser regular con Alajuelense.

“Mi objetivo es jugar con más regularidad que el torneo pasado, falta un año para el Mundial y ese sigue siendo mi objetivo, mi meta y yo sé que tengo la capacidad para estar ahí. Mi objetivo principal es jugar la mayor cantidad de minutos, demostrar en la cancha la capacidad que tengo y al final aportar al equipo en todo lo que sea necesario”, citó.

Confía en que esta vez, con Óscar Ramírez viéndolo trabajar desde la pretemporada, logre ganarse esa confianza y los minutos que tanto anhela. Aparte de que el propio Marcelo Sarvas le ha manifestado que le agrada mucho su estilo y hasta le dijo que trabajarían horas extra.

Alajuelense atraviesa un período de sequía de títulos nacionales, una situación que genera una inmensa presión. Sin embargo, Aarón Suárez considera que eso deben tomarlo como una motivación.

“Como lo veo, el no ganar ese título que tanto la afición pide, esa exigencia para los jugadores, para el cuerpo técnico y la Directiva y la presión viene desde arriba y nosotros al ser los que salimos a la cancha es más, pero por ahí también podría ser esa presión”, reconoció.

No obstante, descartó que esto sea una excusa: “Porque al final cuando venimos a la Liga somos responsables, entendemos la presión, la exigencia que este equipo pide y al final nos hacemos cargo y tratamos de siempre dar lo mejor”.

Aarón Suárez: ‘Cuando empecé a tener la 10 he hecho goles’

El 10 manudo habló sobre la responsabilidad de portar un número tan emblemático en Alajuelense. A pesar de que el último semestre no fue el mejor en términos de participación ofensiva, Suárez se siente orgulloso de su rendimiento general con esa camiseta.

“Cuando empecé a tener la 10 he hecho goles, asistencias y buenos partidos. Al final, el semestre pasado no fue bueno, con pocos minutos, con poca participación en ofensiva y al final siento que sea con el 10 o el 25 he hecho buenos goles, buenos partidos.

”Entonces sí sé y soy responsable del número, de los jugadores que han portado esta camiseta y salir a la cancha tratando de dar lo mejor y mi máximo esfuerzo es un privilegio y un orgullo. Y siempre salgo a la cancha con la ilusión de devolverle la alegría a la afición”, concluyó Aarón Suárez.

