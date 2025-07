Óscar Ramírez: ‘No creo que haya una goleada en el campeonato’

Óscar Ramírez explicó cómo Liga Deportiva Alajuelense logró su trabajada victoria ante Sporting, por 1-2 en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

Lo primero que dijo el técnico rojinegro fue que al mirar los distintos partidos de la jornada inaugural del Torneo de Apertura 2025, detecta muy parejo el campeonato.

“Veo equipos con conceptos bien desarrollados, era una cancha completa y empezamos un primero tiempo con conceptos, el pase final con la lluvia nos costó, porque pone la cancha más rápida”, citó Óscar Ramírez.

Indicó que a Sporting lo habían analizado y que con muchachos con una dinámica importante que se fue acentuando, le comenzó a dar problemas a la Liga.

“Con el gol, la parte emotiva crece y tuvimos que hacer variantes en el medio y la ofensiva, que la habíamos perdido. Con el reacomodo se nos dio el partido. El 2-1 es importante. No creo que haya una goleada en el campeonato”, afirmó Óscar Ramírez.

- Meten gol Kenyel Michel y Creichel Pérez que son jóvenes. ¿Esta es la Liga que se va a ver?

- Aquí lo importante es tener la experiencia y ese empuje de esa gente y saber hacer el híbrido, saber conducir y es un tema de que uno ya vivió la etapa de joven y mayor. El grupo en esto está abierto. Me tocará tomar decisiones, de acuerdo al partido.

”Tenía otros planes y tenía que apelar a otra cosa, al empuje con Creichel Pérez y Anthony Hernández y terminar con Joel Campbell y Diego Campos para cerrar el partido".

Óscar Ramírez quedó contento con la manera en la que se comportó Liga Deportiva Alajuelense en su primer partido en el Apertura 2025. (Mayela López/Mayela López)

- La Liga tiene un arranque explosivo. ¿Cuánto necesita que todos estén a disposición?

- Muy buena pregunta, porque en una planilla amplia hay que igualar condiciones y con ellos hablaba que el tema de los tres torneos y va a depender del segundo grupo que se venga acercando al nivel. Tomaré decisiones por un montón de variables e ir tomando decisiones. Eso es lo bonito y lo difícil de mantener la competencia.

”Ahí andará el manejo y que estén todos a casi un mismo nivel. Otra situación es que en la parte física no hemos tenido problemas, no hemos tenido lesiones como sí he visto en otros equipos.

”Esta etapa es la más compleja. Fuimos el último equipo que empezó la preparación y esto ha sido muy bien llevado por el profesor".

- ¿Qué observó en Kenyel Michel?

- Es explosivo, lo veníamos viendo y es un arma importante, igual que lo son todos. Está asumiendo bien y es de una proyección importante para el club. La gente joven viene empujando y él está asumiendo bien y el grupo lo está apoyando. Ya vieron a Isaac Badilla, ahí anda Deylan Aguilar.

- Santiago van der Putten expresó que le gustaría regresar a Europa. ¿Ha hablado con él para sostenerlo por lo menos hasta diciembre?

- Sería una decisión difícil, porque nos agarraría muy apretado, estamos tratando de mantenerlo, él nos puede ayudar mucho y se iría en mejor condición, pero en el mercado no se sabe en el momento que pueda darse algo. Tendría que ser algo muy interesante para que el club tome esa decisión.

- ¿Podrían tener otro delantero?

- Este torneo va a ser muy difícil. Hay que ver el tema de los equipos que están bien preparados. Creo que no equivocarme, pero creo que no habrá muchos goles, por lo que veo, será un torneo cerrado, de pocos goles, difícil, de oportunidades, de aprovechar.

”En cuanto a los delanteros está ese espacio y estos primeros partidos nos pueden dar luz sobre eso. Estamos viendo, Jonathan Moya no anota, pero hizo un trabajo importante en pivoteo.

”De acuerdo al sistema será más productiva la gente de afuera (extremos) y es importante que analicen esa parte para tener un criterio. En Europa es así. Hay que saber esa parte táctica que en algunos momentos es invisible".

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.