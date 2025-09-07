Guillermo Villalobos explota una bomba de autocrítica en Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense perdió (2-1) contra Pérez Zeledón en San Isidro de El General y ese resultado detonó una bomba de autocrítica dentro del vestuario rojinegro. La voz más resonante fue la del defensor Guillermo Villalobos, quien, sin rodeos, apuntó directo al problema: la actitud.

Sus declaraciones en zona mixta, crudas y sinceras, pintan un panorama preocupante para el club, que parece incapaz de mantener una regularidad en su desempeño.

“Es un resultado bastante malo porque ni siquiera puntuamos”, afirmó Guillermo Villalobos en Monumental.

Además, el jugador fue enfático al señalar la inconsistencia del equipo, sin mantener la misma intensidad de un partido a otro. La semana pasada, Alajuelense se mostró imponente en el clásico nacional, y esta vez, la imagen fue totalmente opuesta.

Liga Deportiva Alajuelense se vio mal en San Isidro de El General contra Pérez Zeledón. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“No podemos cambiar tanto de actitud de un partido a otro, creo que hay que poner las barbas en remojo, esto no puede pasar”, sentenció el futbolista de Alajuelense, pidiendo una seria reflexión en el plantel.

La Liga afrontó el partido contra los “Guerreros del Sur” con nueve bajas: Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Alejandro Bran, Creichel Pérez, Alberto Toril, Joel Campbell, Aarón Suárez, Aarón Salazar y Diego Campos, pero Guillermo Villalobos derribó la posibilidad de excusarse en eso.

Porque su criterio es que no hay lesionados ni seleccionados que valgan; ya que en la Liga, el estándar debe ser rendir al máximo. Y que si se analiza el partido, la diferencia en la cancha fue de actitud, una brecha insalvable que se tradujo en el marcador.

“Sinceramente ellos estaban jugando una guerra y nosotros no. Y simplemente se nos fue el partido por eso”, confesó el zaguero.

Mientras los locales luchaban cada balón con ferocidad, Alajuelense no mostró esa misma garra.

Guillermo Villalobos hasta cuestionó su propio rendimiento y dijo que si perdió la titularidad ha sido por él mismo. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Para Villalobos, los baches de rendimiento son inaceptables en un club como Alajuelense.

“Si jugamos en este equipo y representamos estos colores, siempre tenemos que dar nuestro 100% sin importar si jugamos, si no jugamos, si lo hacemos 5 minutos, 10 o 90”, citó, reiterando que la falta de ese máximo esfuerzo, según él, fue la causa de la derrota.

El contraste con el clásico es elocuente. El equipo tuvo la capacidad futbolística, pero esa habilidad no sirve de nada si no se acompaña de la entrega necesaria.

“En cuanto a fútbol hicimos lo que teníamos que hacer, pero al final eso no funciona si no hay sangre, si no hay actitud”, explicó Guillermo Villalobos, desechando de plano excusas externas como el estado de la cancha.

“No dimos nuestro 100% y nos ganaron bien”, remachó el defensor, quien en su dura crítica no se detuvo en el colectivo. Con una honestidad total, también se señaló a sí mismo.

“Tengo que mejorar muchísimo, tengo que trabajar, no estoy en mi mejor versión, hay que ser claros”, admitió.

Aunque podría justificar su rendimiento con la falta de minutos, se negó a hacerlo, reconociendo su responsabilidad.

“Es que así no puede ser. Tengo que poner las barbas en remojo yo también y dar mi máximo, porque sé que puedo dar muchísimo más”, apuntó.

Guillermo Villalobos también tuvo palabras de agradecimiento para el cuerpo técnico, especialmente para el entrenador Óscar Ramírez, y asumió la responsabilidad por su situación personal en el equipo.

“Si he perdido el puesto es culpa mía, es por mi rendimiento. Tengo que dar muchísimo más para ayudar a esta institución que tanto quiero y como todos, todos tenemos que mejorar.

”Porque no puede estar pasando esto, con un partido buenísimo y otro partido malísimo. Entonces tenemos que poner las barbas en remojo y trabajar durante la semana", concluyó el defensor de Alajuelense.

