Óscar Ramírez no quiere poner excusas, pero...

Óscar Ramírez dio sus impresiones luego de la derrota de Liga Deportiva Alajuelense contra Pérez Zeledón

Por Fanny Tayver Marín

Ni Óscar Ramírez tiene claro por qué Liga Deportiva Alajuelense jugó contra Pérez Zeledón en un partido adelantado, sin seleccionados, aunado a otras ausencias por lesión. Y la Liga perdió 2-1 contra un cuadro generaleño que va en serio.








