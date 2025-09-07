Óscar Ramírez no quiere poner excusas, pero...

Ni Óscar Ramírez tiene claro por qué Liga Deportiva Alajuelense jugó contra Pérez Zeledón en un partido adelantado, sin seleccionados, aunado a otras ausencias por lesión. Y la Liga perdió 2-1 contra un cuadro generaleño que va en serio.

- ¿Qué es lo que más le enoja a Óscar Ramírez del partido?

- Es difícil porque esto no está ahí en vivo, como dice uno, pero creo que en esto muy bien Pérez Zeledón, es un equipo muy peligroso, tiene cualidades muy importantes y me molestó que practicamos el balón parado, aún así nos crean peligro.

”En sí al partido no le entramos, los primeros balones creo que muy claros, y ya en algún momento me ha pasado que comenzamos a perder balones, entramos en inseguridades, y eso pues de alguna manera me molesta, porque es de nosotros, de alguna manera si entramos claritos y con buen manejo, entonces el equipo crece.

”Recuperamos el partido de alguna manera con el empate, y luego creo que simplemente nos descuidamos en el tema de posicionamiento, en quedar bien parados, porque es otra de las virtudes que tiene este equipo, es que recupera muy bien el balón y tiene muy buena contra.

”Todo eso lo habíamos hablado, entonces eso es tal vez lo que me tenía un poco más molesto, sabiendo cosas de las características o las virtudes en este caso de Pérez, y que aún así nos las hicieron”.

LEA MÁS: Reviva los goles en el partido que Pérez Zeledón derrotó a Alajuelense (videos)

- ¿Siente que algunos jugadores tal vez no aprovecharon la oportunidad?

- Que no sea una excusa, tenemos varia gente afuera, tanto por lesión como por el llamado a la Selección. Por ejemplo, Lucumí es un muchacho que en el clásico lo puse, y este es el segundo partido; igual con Rashir Parkins.

”Son situaciones que hay gente que no ha venido con la continuidad, entonces se arriesga, pero creo que en algún momento no les da ritmo para mantener una condición del partido en los 90 minutos.

Óscar Ramírez habló de las formas y lo que le molestó de Liga Deportiva Alajuelense en el partido contra Pérez Zeledón. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

”Siento yo que un poco, es que veníamos bien disminuidos, la verdad, que no sea una excusa, sin desmerecer nada el trabajo de Pérez, de hecho trabajamos bien la semana, bien sobre lo que se quería.

”Tal vez no se vio, también hay que abonar, y como lo vuelvo a repetir, dejamos crecer un poco con el balón parado, la contra que sabíamos en el momento que estábamos muy abiertos, nos agarraban por el centro, y cosas que van sucediendo en un encuentro, y que te van entrando en inestabilidad, en desconfianza, y va creciendo el rival.

”Entonces si me pongo a hablar de individualidades, lo hice de ellos dos, porque en un momento tuvimos que sacarlos, porque ya no daban.

”Y son las dificultades de una manera que tuvimos que manejar, y saber llevar el partido, creo que por eso, haber hecho el esfuerzo, el empate, creo que esa parte es la que más me molesta, que dejamos ir por lo menos un punto que teníamos ahí, por cosas que ya sabíamos, que esa es la parte que digo yo, caramba, si lo practicamos, lo manejamos la semana, ¿por qué nos sucede?

”Entonces, esa parte es la que voy a revisar el video, lógico que lo veré muchas veces para estar más claro; pero no quiero hablar de individualidades, en el sentido que quién me quede debiendo o no, porque también es un tema de continuidad.

”Muchos muchachos, algunos muy jóvenes también, que tuvimos que acudir a ellos, de hecho hoy el banquillo era casi que, no sé si era la Sub-21. Que no sea una excusa, creo que Alajuelense es Alajuelense, y si hay muchachos ahí es porque tienen condiciones, y también pues yo soy el que asumo la responsabilidad total en esto.

”Y vamos a ver, ahí hay campeonato todavía, y tenemos que ver cómo salimos para no quedarnos ahí atrás, porque este campeonato va a ser muy rápido, y todavía lidiar con la Copa Centroamericana, y no sé en este momento, porque si hubiéramos jugado el miércoles de la otra semana, pues tal vez hubiéramos en un momento ocupado muchachos que estaban en la Selección”.

- ¿Por qué Liga Deportiva Alajuelense sí jugó contra Pérez Zeledón y no lo hizo contra Cartaginés?

- Creo que el tema de igualdad no se cumple, porque ahora por ejemplo Herediano no tiene jugadores en la Selección, tal vez hubiera sido Heredia el que hubiera jugado esta fecha, y nosotros también nos hubieran dado para la otra, pero no sé.

”No sé qué pasó, creo que debería haber sido considerado con el llamado de las cantidades de los jugadores, para darle un tema de igualdad, y que tal vez ahora no se está tomando en cuenta, y que no son excusas”.

- Existe un interés de un equipo de Turquía por Aarón Suárez. ¿Cuánto le preocupa y le ocupa eso en este momento del campeonato? Copiado!

- Aarón está entre la gente lesionada, recuerde que el clásico no jugó él, tuvo un problema muscular contra Antigua. Se vino de imprevisto, yo es la primera vez que lidio con el tema de eso, que hay interés en jugadores, y que de un momento a otro, pasa esto. Aarón venía haciendo muy buen trabajo y ahora pues se le da una oportunidad, y en estas cosas uno, pues yo como director, no es fácil, pero también uno tiene que pensar en temas de economía y del muchacho.

”Ahorita no tengo a los 10, a Diego Campos, a Joel Campbell, ni a Aarón Suárez. Los tres se me cayeron para esta semana, y ahora se da eso. Que no sea una excusa, simplemente que es una problemática que tuve que solventar, y que tuvimos que enfrentar un encuentro con esas situaciones”.

- La afición reclama que el equipo es menos vistoso. ¿Qué le parece la vistosidad y el volumen de juego del equipo?

- Si me dicen que si salgo jugando, todo el mundo lo hace, ahora, a mí lo que me ha llamado la atención de esto, de este momento, es que ya todo el mundo es presionante, nadie te va a dejar jugar tranquilo.

”En mi época anterior, en algún momento sí tuvimos esa parte, de que los equipos no eran tan presionantes, y te dejaban jugar. Ahora, de hecho, hacemos muchas veces, en superiores numéricas, de las salidas estáticas, tratando de buscar líneas de pase en el medio campo. Esto es resultadista, porque si hubiéramos ganado, no hablan de esto.

”Pero el hecho de perder, y por ejemplo, si me hablan de transiciones, entonces eso es una forma, en algún momento del partido, si me hablan de la combinativa, hay momentos para el partido.

”Perdimos muchos duelos, de hecho, fue una de las cosas que más recalcamos en el intermedio, que el balón dividido, tal vez el hecho de que las líneas estuvieras un poco más juntas, nos hubiera ayudado mucho más. Entonces son momentos, y hay que considerar el rival.

”Si se echan atrás, son menos espacios, menos cosas. Si te juegan un mano a mano, como se dio el otro día en el Saprissa, que no ir de vuelta, entonces pues el partido es atractivo. Entonces son momentos, no es que yo tengo que siempre jugar de una manera, y que esa es la manera, no. El partido tiene muchos momentos, y hay que saberlo interpretar.

”Transiciones, yo creo que son los equipos más molestos en transiciones, con este muchacho Hernández, con Mitchell, con Pérez, cuando está ahí. Hay momentos para las transiciones. Entonces es muy jodido hablar de formas, porque en este caso, el equipo que tiene transiciones, y logra el objetivo de anotar el gol, entonces es vistoso, o es decir, se habla de que es vistoso.

”O no sé, si tenés mucho el balón, y no lográs, sabes mucho, mucho tener la bola, y que eso no sirve, y que ahora no vale nada, entonces en estos momentos vamos a hablar por el tema del resultado.

”Nosotros lo que intentamos es, de acuerdo a las circunstancias, es decir, podemos combinarlo, y hacerlo bonito, para que la gente vea, que tenemos la bola, lo hacemos. Cuando tenemos que hacer transiciones, lo hacemos, cuando ya hay que jugar largo, porque la presión es agobiante, y vamos a perder un balón ahí cerca del área, nos van a anotar el gol, entonces van a decir que nos pusimos por intentar jugar bonito.

”Entonces, es muy jodido esto de hablar de formas, creo que acá es sacar provecho de los momentos del juego, donde se haga, pues válido el hecho de anotar. Entonces, lo dejo ahí más o menos”.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.