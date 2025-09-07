Puro Deporte

Reviva los goles en el partido que Pérez Zeledón derrotó a Alajuelense (videos)

Eduardo Pastrana, Rashir Parkins y Joaquín Aguirre anotaron en el partido entre Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín

Pérez Zeledón derrotó 2-1 a Liga Deportiva Alajuelense en San Isidro de El General, en un partido donde anotaron Eduardo Pastrana, Rashir Parkins y Joaquín Aguirre.








AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelensePérez ZeledónApertura 2025
Fanny Tayver Marín

