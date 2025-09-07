Reviva los goles en el partido que Pérez Zeledón derrotó a Alajuelense (videos)

Pérez Zeledón derrotó 2-1 a Liga Deportiva Alajuelense en San Isidro de El General, en un partido donde anotaron Eduardo Pastrana, Rashir Parkins y Joaquín Aguirre.

¿Vio los goles? Si no lo ha hecho, aquí podrá observarlos. Y si ya lo hizo, revívalos, porque cada uno tiene lo suyo.

Luis José Hernández cobró un tiro de esquina y ocurrió un doble cabezazo en el área. Primero de Joaquín Aguirre, quien devolvió la pelota, y de inmediato, la martilló Eduardo Pastrana en la cabaña resguardada por Washington Ortega.

Así se describe el gol de los “Guerreros del Sur”, que fueron más en el primer tiempo contra Liga Deportiva Alajuelense, pero que más bien el marcador no reflejaba lo que era el partido.

⏰ 18’ Gol de Eduardo Pastrana para darle la ventaja a los guerreros del sur. pic.twitter.com/QxHZ2wynp9 — FUTV (@FUTVCR) September 7, 2025

Pérez Zeledón se dejó los tres puntos contra Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Pérez Zeledón/Pérez Zeledón)

Rashir Parkins puso el 1-1, con un golazo, un zurdazo desde fuera del área.

⏰ 53’ Gol de Rashir Parkins para empatar el partido en el Estadio Municipal. pic.twitter.com/isX8ueSDQD — FUTV (@FUTVCR) September 7, 2025

Rashir Parkins logró un gol de muy buena factura, pero lamentó la derrota de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Pero Pérez Zeledón sabía que tenía que aprovechar su oportunidad, no solo por las ausencias de la Liga, sino porque realmente estaba jugando muy bien. No solo en este partido, sino en lo que va del torneo.

Y llegó el gol de Joaquín Aguirre, que puede observar a continuación.

⏰ 72’ Gol de Joaquín Aguirre para poner el 2-1 a favor de Pérez Zeledón. pic.twitter.com/Cn3h1Bfmys — FUTV (@FUTVCR) September 7, 2025

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.