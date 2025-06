Saprissa admite error que le impidió cobrar a Alajuelense por Aarón Suárez, Ian Lawrence y Santiago van der Putten

Cuando se conoció a través del informe del fiscal de Liga Deportiva Alajuelense, Juan Carlos Tristán, que los rojinegros esperan que Saprissa les pague ¢36.515.575 por derechos de formación de Álvaro Zamora y Kenay Myrie, muchos empezaron a hacer números.

No faltará quien haya pensado que la “S” debería “sacarse el clavo” con la Liga y cobrarle —si es que no lo había hecho— por Aarón Suárez e Ian Lawrence; inclusive hasta por Santiago van der Putten, quien estuvo unos pocos meses con los morados, porque se formó en Consultants.

Pero eso hoy no es viable, y la realidad es que Alajuelense no le pagó ni un colón a Saprissa por ninguno de esos jugadores.

¿Qué pasó? El gerente general de los morados, Gustavo Chinchilla acudió al programa 120 Minutos de Monumental y ahí explicó que un día lo llamó el directivo rojinegro León Weinstok para decirle de un caso, que era Kenay Myrie.

El reclamo por Álvaro Zamora viene desde hace tiempo. Hace un año, el fiscal de la Liga informó a los asociados del club que entre los procedimientos de cobro de derechos de formación que se encontraban abiertos había uno en la Cámara Nacional de Resolución de Disputas (CNRD).

Se trataba de una gestión en la que Alajuelense pretendía el cobro de ¢10.912.328,80, costas personales y procesales por derechos de formación de Álvaro Zamora Mata contra el Deportivo Saprissa.

Mientras que en el informe actual, el fiscal indicó que se llegó a una conciliación y que esa cifra de ¢36.515.575 corresponde a los montos por Zamora y Myrie.

Gustavo Chinchilla indicó que él respondió a León Weinstok que sí, que debían pagar eso y que se sentaran a negociar y que le diera unos meses.

“Igual lo metemos en la proyección y todos los meses le pagamos a cualquier equipo, como a Jicaral, con Alberth Barahona y (Brandon) Matarrita que venían de Jicaral”, citó el gerente general de Saprissa en ese programa.

También dijo que hoy en día, el club morado le está pagando a Alajuelense algunas obligaciones, y que así lo hacen con todos los equipos y viceversa.

“Es normal, es completamente normal. En los casos en los que se tiene que dar, cobramos, totalmente”.

¿Pero qué pasó en aquel momento? El 5 de julio de 2017, La Nación publicó un artículo titulado: “El 10 de la Sub-17 cuenta por qué decidió dejar Saprissa y firmar con Alajuelense”.

Allí, el propio Aarón Suárez detalló que él tenía contrato de liga menor con los tibaseños y apareció Alajuelense haciéndole una oferta.

Cuando acudió con su representante al cuadro morado para exponer el caso, dijo que ahí intentaron retenerlo y, que hasta le plantearon que él podía poner el salario que le gustaría. Sin embargo, optó por marcharse a la Liga.

Gustavo Chinchilla explicó que cuando entró a trabajar en Saprissa se topó con que no se habían tomado las decisiones que correspondían.

“Esos muchachos se fueron libres por falta de contratos firmados de periodos anteriores. A mí me tocó eso, pero es que sin contrato firmado qué podés hacer, no podés cobrar”, citó Gustavo Chichilla en 120 Minutos.

Además, indicó que a él en lo particular le dolió el caso de Santiago van der Putten.

“Es formado en el Saprissa y es un muchacho que el talento es evidente y es formado en el Saprissa, no solamente en términos de talento. Me llama la atención el liderazgo que tiene en la cancha, esa es la marca de Saprissa. Nos duele mucho, a mí me duele que no hayamos podido controlar la salida de esos muchachos”, apuntó.

Sin embargo, en el caso del defensor que hoy se encuentra con la Selección de Costa Rica en la Copa Oro y que es uno de los líderes jóvenes con los que cuenta Alajuelense, en realidad donde estuvo más tiempo fue en Consultants, con Edson Soto.

“Él estuvo menos de seis meses, fueron cinco meses y en la pandemia, no fue nada relevante. Él adora a su equipo, a Alajuelense”, había dicho a La Nación el papá de Santiago, Robert van der Putten a inicios de este año.

Gustavo Chinchilla reiteró en ese espacio de Monumental y Canal 11 que esas situaciones que se dieron son cosas del pasado.

“Ahora lo organizamos desde 2020, 2021 y tenemos a todo el talento del Saprissa que vale la pena y que está en la edad correcta para protegerlos.

”La plata es plata, lo más duro es que en algún momento entre 2019 y 2020 hubo una migración importante, porque el gerente deportivo de la Liga (Agustín Lleida), echó mano mucho del talento del Saprissa porque no estaba protegido“, apuntó.

Incluso, dijo que recuerda perfectamente que les comentó a los responsables en ese momento que si no tenían un contrato firmado era porque entonces esos muchachos no lo valían.

“Y me dicen, nombre, si son buenísimos. Entonces cómo, tenemos no sé cuántos años de estar invirtiendo en estos muchachos, pero no tenemos un contrato firmado porque sale caro, porque venía de Cariari, entonces cuál es la lógica de inversión.

Santiago van der Putten es uno de los líderes jóvenes en Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

”Eso lo cambiamos dramáticamente en esta administración y lo tenemos que estar tranquilos es que eso no vuelve a suceder en Saprissa, porque le metemos una cantidad de miles de dólares anuales al desarrollo de este talento", detalló Gustavo Chinchilla.

¿Cuándo se cobran los derechos de formación?

Los derechos de formación en el fútbol, según las regulaciones de la FIFA (específicamente en el Anexo 4 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores se pueden cobrar en las siguientes situaciones:

Cuando un jugador se inscribe por primera vez como profesional: El club con el que el jugador firma su primer contrato profesional es responsable de pagar la indemnización por formación a todos los clubes donde el jugador estuvo registrado previamente y contribuyeron a su formación. Esta formación se considera desde los 12 hasta los 21 años del jugador, a menos que se demuestre que la formación terminó antes. Cuando un jugador profesional es transferido internacionalmente: Si un jugador profesional es transferido entre clubes de diferentes asociaciones nacionales (ya sea durante la vigencia de su contrato o al finalizarlo) antes de que termine el año natural en el que cumple 23 años, el nuevo club debe pagar la indemnización por formación.

La formación y educación de un jugador se considera entre los 12 y los 23 años. Sin embargo, la indemnización por formación se paga por la formación efectuada hasta los 21 años de edad, salvo que se demuestre que el jugador concluyó su formación antes.

La indemnización se calcula en función de los costos de formación y educación en el país donde se encuentra el nuevo club, la categoría del club formador y los años que el jugador estuvo en cada club. Para los años entre los 12 y 15 años, los costos se estiman basándose en la categoría más baja para evitar costos excesivamente altos.

Están legitimados al cobro todos los clubes que formaron al jugador desde que firma su primer contrato y que estén afiliados a asociaciones miembro de la FIFA. Si un club formador ya no existe, la asociación a la que pertenecía es quien tiene derecho al cobro.

Otro punto interesante es que los clubes formadores tienen un plazo máximo de 2 años, contados a partir de la primera inscripción del jugador como profesional, para reclamar el cobro.

Mientras que el mecanismo de solidaridad se activa solo en transferencias de jugadores profesionales durante la vigencia de su contrato, y el pago es un porcentaje de la tarifa de transferencia. La indemnización por formación es independiente de si hay una tarifa de transferencia o si el jugador es libre.

