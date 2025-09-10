Miembros de la Fedefútbol se reunieron en el Estadio Nacional preocupados y molestos

Una intensa silbatina fue lo que despidió a la Selección de Costa Rica luego de empatar 3 a 3 contra Haití.

Llegó el pitazo final del duelo entre la Selección de Costa Rica y Haití. El marcador fue 3 a 3 y la afición explotó contra Miguel “Piojo” Herrera con el ya contundente grito de “¡Fuera, Piojo!”. Mientras esto ocurría en la zona que conduce a los camerinos, integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol sostuvieron una reunión improvisada, en la que se evidenció preocupación y molestia por lo vivido en la cancha.

Osael Maroto, presidente de la entidad, junto con Sergio Hidalgo (vicepresidente), Gustavo Araya (secretario general) e Ignacio Hierro (director deportivo), fueron los primeros en comenzar a conversar. Poco después se unió Joseph Joseph, presidente de Alajuelense e integrante también del Comité Ejecutivo.

Según supo La Nación, en esa conversación no se mencionó la posibilidad de destituir a Miguel Herrera ni se habló de un eventual cambio de entrenador. No obstante, sí se manifestó una clara preocupación por el rendimiento de la Selección y, especialmente, por la escasa cantidad de puntos tras dos jornadas: apenas dos unidades.

Otra charla intensa se dio dentro del camerino, esta vez entre el cuerpo técnico y los jugadores. De hecho, los futbolistas que atendieron la zona mixta lo hicieron casi una hora después de finalizado el encuentro.

“Lo que hablamos se queda ahí. Pero fueron los líderes los que hablaron”, explicó Kenneth Vargas en sus declaraciones.

Costa Rica enfrentará en octubre a Honduras y Nicaragua, en una fecha en la que la Tricolor está prácticamente obligada a ganar los seis puntos para enmendar una jornada decepcionante, que dejó empates ante Nicaragua (1-1) y Haití (3-3).