Una a una: Ellas conforman la Selección de Costa Rica para el Mundial Femenino Sub-17 en Marruecos

Édgar Rodríguez confesó que no fue fácil elegir a las 21 futbolistas que irán al Mundial Femenino Sub-17, porque las que quedaron fuera también tienen características importantes.

Édgar Rodríguez eligió a las 21 jugadoras que integran la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica en el Mundial de Marruecos, y en una charla con La Nación, el propio seleccionador describió a cada una de las muchachas.

La delegación nacional viajará el próximo lunes 13 de octubre a la Copa del Mundo, una cita en la que la Sele Femenina integra el grupo A.

Su estreno será el 18 de octubre contra Italia; tres días después, las ticas jugarán ante Brasil y cerrarán la primera fase el 24 de octubre frente a Marruecos.

Esto es lo que dijo Édgar Rodríguez sobre cada una de sus convocadas para el Mundial:

Porteras

Valeria Fernández (Pococí): “Es una portera que es muy rápida, tiene experiencia, que viene de Pococí. Tiene buen biotipo y es bastante astuta. Es muy despabilada”.

Ashley Quesada (Alajuelense): “Tiene buena proyección, también presenta muy buen biotipo, tiene muy buen juego con los pies”.

Melissa Vargas (Alajuelense): “Es muy rápida, muy atajadora y de todo el grupo es muy educada, con buenos valores, principios y actitud positiva. Si le toca jugar, lo hace, si le toca ser suplente lo afronta”.

Defensas

Fabiana Alfaro (Alajuelense): “Es muy agresiva, tiene liderazgo, es fuerte en los duelos y para esta Selección ha sido un arma muy importante en la táctica fija. Siempre anota en los tiros de esquina, porque va bien en el juego aéreo”.

Tiara Ruiz (Sporting): “Es nuestra defensa con más condiciones, es la más rápida, maneja bien los dos perfiles. Maneja bien el juego aéreo, es agresiva. Ella es una de las defensas más completas que tenemos”.

Brithany Arronis (Carmelita): “Tácticamente es muy complicadora, conoce bien su puesto. Juega tanto de lateral como central, es receptiva, muy educada, con valores increíbles y una pieza fundamental en la parte extradeportiva. Es uno de los pilares del equipo”.

Karol Molina (Alajuelense): “Es la lateral más agresiva que tenemos. Como se dice popularmente, es muy brava en los duelos. Si se la llevan, se vuelve a levantar y sigue. Técnicamente es bien dotada y tiene buen ida y vuelta”.

Alisha Lindo (Alajuelense): “Técnicamente es muy buena jugadora, de perfil zurdo. Tiene buen remate y golpeo, nos ayuda mucho en la salida con presión alta para descargar con ella y golpear a la espalda.

”Es muy rápida y a pesar de que la usamos de lateral, en su club juega de extremo. Entonces, tiene recursos en el uno contra uno y tiene doble función. Aunque la tenemos de lateral, sabemos que la podemos usar de extremo”.

Naidelyn Barquero (Sporting): “Es fuerte, es muy rápida, es muy agresiva en los duelos y en el uno contra uno nos genera mucha seguridad a nosotros”.

Rihanna Solano (Saprissa FF): “De buen biotipo, maneja bien el juego aéreo y en los duelos físicos es muy fuerte”.

Volantes

Raquel Recio (Chorotega): “Es la todo terreno, la 4x4. Es de Chorotega, es de esas chiquillas que no se arrugan, que son metedoras. A ella la usamos de contención, pero también de central.

”En muchos torneos ha entrado de revulsivo y nos cambia el partido. También puede ser titular perfectamente. Es muy fuerte, muy aguerrida, muy agresiva y siempre para adelante”.

Isska Chaverri (Saprissa FF): “Es una chica de las más técnicas que tenemos, quizás, técnicamente la más dotada. Yo siempre le digo que tiene la jugada preparada un segundo antes de que reciba la bola, es muy buena pasadora, tiene muy buena visión de juego y también tiene buen remate”.

Daniela Ocampo (Sporting): “Es el eje de nuestro equipo, es una de las jugadoras de más experiencia, es la capitana. Es una jugadora muy sobria, serena para jugar. Come-cancha, como decimos nosotros, anda por toda la cancha. Tácticamente se ubica muy bien, tiene liderazgo y es un punto altísimo para nosotros”.

Verónica Solano (Montverde Academy, USA): “Técnicamente es bien dotada, es muy inteligente, tiene buen remate y nos ayuda mucho en táctica fija como cobradora. Tiene buena visión de juego”.

Lucía Paniagua (Sporting): “Es la jugadora más influyente en el juego para nosotros, es la más desequilibrante, puede jugar de 10 y de 9, puede jugar por fuera. Tiene perfil zurdo, pero también maneja la derecha. En táctica fija, ella maneja los tiros libres y los tiros de esquina. Es la jugadora con más goles para nosotros y la mejor que tenemos en el uno contra uno”.

Cameron Mora (CCDR Liberia): “Es una chica de Liberia que tiene muy buena visión de juego y con el balón en los pies tiene bastantes recursos. Es una jugadora muy técnica”.

Delanteras

Nubia Medina (Escorpiones Garabito): “Es la más pequeñita del grupo porque nació en 2010, pero es el futuro del país. Es la única jugadora que maneja los dos perfiles de la menor manera. A veces nos deja dudas de si es zurda o es derecha. Tiene muy buen uno contra uno, buen remate y tiene mucho gol”.

Naima Moya (Dimas Escazú): “Es zurda y la usamos de extremo, pero por dentro también. Tiene mucho recurso técnicamente, mucha visión de juego y es una jugadora que tiene buen pase, muy asistidora y tiene experiencia. Ella viene de Puntarenas y tiene colmillo”.

Michelle Murillo (Sporting): “Es una jugadora fuerte que nosotros la usamos de 9. Es de ir más al pie, de jugar a espaldas y dentro del área produce bastante porque gira bien, pivotea bien y tiene gol”.

Kiana López (San Carlos FF): “Es una de las jugadoras más rápidas que tenemos, tiene buen uno contra uno, puede jugar de extremo y de 9. Y tiene buen remate a marco”.

Emma Azofeifa (Sporting): “Sin duda es la jugadora físicamente mejor dotada del equipo. Es la más potente, la más rápida, la más fuerte, juega de extremo y nos genera muchísimo en el uno contra uno, ya sea para llegar al área o llegar a línea de fondo y centrar”.