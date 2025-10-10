Puro Deporte

Una a una: Ellas conforman la Selección de Costa Rica para el Mundial Femenino Sub-17 en Marruecos

¿Conoce a las mundialistas? El propio seleccionador Édgar Rodríguez describe a las 21 futbolistas que vestirán el uniforme de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Édgar Rodríguez confesó que no fue fácil elegir a las 21 futbolistas que irán al Mundial Femenino Sub-17, porque las que quedaron fuera también tienen características importantes.
Édgar Rodríguez confesó que no fue fácil elegir a las 21 futbolistas que irán al Mundial Femenino Sub-17, porque las que quedaron fuera también tienen características importantes. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección Femenina Sub-17Fútbol FemeninoMundial Femenino Sub-17 Marruecos 2025Marruecos 2025Édgar Rodríguez
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.