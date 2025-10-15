Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez sobre jugadores castigados en Alajuelense: ‘No puedo desecharlos así tan abruptamente’

Liga Deportiva Alajuelense reaparecerá en escena este jueves contra Herediano. ¿Entrarán en convocatoria Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar?

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Óscar Ramírez atendió a los medios de comunicación en la víspera del partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Óscar Ramírez atendió a los medios de comunicación en la víspera del partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÓscar RamírezApertura 2025Herediano vs. Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.