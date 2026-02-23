Política

Fracción del Frente Amplio llega con ventaja a un Congreso inexperto

En un Parlamento donde la mayoría deberá enfrentar la curva de aprendizaje, el Frente Amplio destaca por su experiencia acumulada

Por Lucía Astorga
Entre los siete integrantes de la bancada del Frente Amplio, hay dos exdiputados y cuatro asesores legislativos, lo que representa una importante ventaja sobre las demás fracciones.
Entre los siete integrantes de la bancada del Frente Amplio, hay dos exdiputados y cuatro asesores legislativos, lo que representa una importante ventaja sobre las demás fracciones.







