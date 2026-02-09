¿Buscará José María Villalta la jefatura de fracción del Frente Amplio?

José María Villalta, diputado electo por San José, afirmó estar dispuesto a asumir la jefatura de fracción del Frente Amplio (FA) en la próxima Asamblea Legislativa, aunque subrayó que la decisión se tomará de manera colectiva y como parte de un proceso interno que aún está en curso.

Señaló que una eventual designación suya estaría sustentada por su experiencia previa en el Congreso, donde ha sido diputado en dos ocasiones, un factor que —dijo— podría resultar clave para el acompañamiento de una fracción que inicia funciones y que, durante el primer año legislativo, deberá adaptarse a la dinámica parlamentaria.

¿Será José María Villalta jefe de fracción del Frente Amplio?

“Estoy dispuesto a asumir la tarea, si el resto de mis compañeros así lo desean. Creo, al final de cuentas, que mi experiencia en la Asamblea puede ser útil para la fracción, sobre todo en este primer año, donde la nueva fracción todavía está en un proceso de acomodo”, afirmó.

Villalta, quien también fue candidato presidencial del Frente Amplio en el 2014 y el 2022, será el exdiputado con mayor experiencia que integrará el próximo Congreso. Los otros dos exlegisladores que regresarán a Cuesta de Moras lo harán para cumplir su segundo periodo: Edgardo Araya, del Frente Amplio, y Gonzalo Ramírez, del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Alternancia

José María Villalta, diputado electo por San José, afirmó que la fracción entrante del Frente Amplio se está preparando para asumir funciones y que piensan replicar una práctica de la bancada saliente. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El legislador electo enfatizó que si llega a liderar la bancada frenteamplista no lo haría por los cuatro años, sino que la agrupación buscaría rotar la jefatura durante los cuatro años del periodo, tal como lo hizo la fracción saliente.

“Vamos a acordar un mecanismo, probablemente, para que en los próximos años tengamos otras jefaturas de fracción y otras personas puedan también ejercer ese liderazgo, ojalá incluso de forma paritaria, que lo hizo esta fracción legislativa; logró tener jefaturas de fracción distinta, cada año, además de tener una perfecta paridad y alternancia de género”, argumentó.

Durante el primer año legislativo, la jefatura y la subjefatura estuvieron a cargo de Jonathan Acuña y Sofía Guillén, respectivamente. En el periodo siguiente, Guillén asumió la jefatura, con Antonio Ortega como subjefe.

Siguiendo esa lógica de alternancia, Ortega lideró la fracción en el tercer año, acompañado por Rocío Alfaro, quien posteriormente asumió la jefatura durante el cuarto y último periodo legislativo, junto con el excandidato presidencial Ariel Robles como subjefe.

Villalta defendió ese modelo, al considerar que no debilitó el trabajo parlamentario del FA en los últimos cuatro años. “No vimos que la fracción se viniera abajo porque cambió la jefatura de fracción. Se mantuvo un mismo nivel, con estilos diferentes, con prioridades diferentes”, explicó.

Preparación legislativa

Villalta indicó que la fracción entrante del Frente Amplio se encuentra en una etapa de organización interna previa al inicio del nuevo periodo constitucional, el próximo 1.º de mayo. Según detalló, las diputaciones electas ya iniciaron reuniones periódicas. En uno de estos encuentros, se definirá quién tendrá el timón de la bancada.

Paralelamente, el partido avanza en un proceso de preparación legislativa para llegar al inicio del periodo con una agenda clara y una coordinación interna afinada, expresó Villalta. “En este momento, estamos en la tarea de ponernos al día con todas las agendas, todos los proyectos, todas las iniciativas y toda la dinámica del Congreso para tener un equipo unificado y que funcione perfectamente coordinado para el primero de mayo”, expresó.

Como parte de estas discusiones, también está previsto que se definan las prioridades temáticas y territoriales de cada diputación electa. Destacó que el FA pondrá especial atención a las provincias donde no logró elegir representación legislativa.

“No solo vamos a atender las provincias que nos eligieron, sino también territorios como Puntarenas, Limón y Guanacaste, donde no logramos todavía elegir diputados, aunque crecimos en nuestra votación. Eso nos da un gran compromiso de brindar atención a esas comunidades”, afirmó.

Ese reparto de responsabilidades, agregó, también incidirá en la distribución de espacios en las comisiones legislativas.

Villalta: Oficialismo no tendrá excusas

Consultado sobre una eventual aspiración de del Frente Amplio para integrar el Directorio legislativo, Villalta sostuvo que el mandato electoral es claro y que corresponde al partido de gobierno asumir el control de ese órgano, al contar con mayoría en el Congreso.

“Es decir, en el pasado ellos decían que no podían lograr sus objetivos porque Liberación Nacional (PLN) estaba en el Directorio, porque Rodrigo Arias estaba en el Directorio. En este caso, no tendrán esa situación porque tienen la mayoría, no tendrán esa excusa. Entonces, eso creo que está bastante claro y para nosotros la prioridad va a ser la agenda legislativa”, declaró.

La bancada oficialista del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) contará con mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, tras elegir a 31 diputados. Los 26 escaños restantes estarán en manos de las bancadas opositoras: Liberación Nacional (17), Frente Amplio (7), Unidad Social Cristiana (1) y la Coalición Agenda Ciudadana (1).

Villalta aseguró que el FA mantendrá una disposición a negociar con todas las bancadas, aunque cualquier acuerdo partirá de iniciativas específicas, que sean coincidentes con la línea programática y de pensamiento que defiende la agrupación. “En la Asamblea siempre hay que estar abierto al diálogo, pero va a partir de la agenda legislativa, de proyectos y de propuestas concretas. Esa va a ser nuestra prioridad”, concluyó.