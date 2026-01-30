José María Villalta en caso de ser diputado de oposición: ‘El Frente Amplio va a ser ese dique para defender la democracia’

José María Villalta Florez-Estrada, es candidato a diputado por el partido Frente Amplio: ocupa el primer lugar en la papeleta de San José. Esta sería su tercera ocasión fungiendo como diputado y asegura que lo hace por solicitud de los militantes frenteamplistas.

El dos veces diputado por el Frente Amplio, José María Villalta, aspira nuevamente a una curul en la Asamblea Legislativa y, aunque su intención es llegar siendo partido de gobierno, tiene la claridad de que si eso no ocurre, él y la fracción frenteamplista deberán trabajar para plantarse fuerte y hacerle frente a la “amenaza del chavismo”.

“Si nos toca ser fracción de oposición, vamos a tener que plantarnos duro porque en ese caso significaría que el oficialismo continúa y es un oficialismo que claramente ha dicho ya, sin tapujos, que quieren suspender derechos y garantías, que quieren seguir impulsando un proyecto autoritario de concentración de poder y controlar la Asamblea para nombrar magistrados amigos que vuelvan a ver para otro lado con sus denuncias y manosear la Constitución Política (...)”, adelantó.

José María Villalta, quien asegura que su postulación al primer lugar de la papeleta del Frente Amplio se debe a una petición de los miembros del partido y no a su iniciativa propia, comentó que para hacer frente al autoritarismo es necesario ser una fracción sólida, porque, aunque reconoce buenas intenciones de otros partidos, afirma que han sido los diputados frenteamplistas los que se han plantado.

“Probablemente, si llegamos a ese escenario, va a ser la fracción del Frente Amplio la que va a ser el principal dique para defender nuestra democracia. (...) Yo le digo a la gente, si usted quiere defender nuestra democracia en la próxima Asamblea Legislativa, su opción es el Frente Amplio”, aseveró.

Frente Amplio se opondría a intentos de la suspensión de garantías y derechos individuales

Tras ser consultado sobre una amenaza de totalitarismo en Costa Rica, Villata afirmó que la ve y más encima de lo que se pensaba. Aseguró que tras escuchar al exministro de Hacienda, Nogui Acosta, candidato a diputado por el partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), se mostraron las intenciones reales de los candidatos de la continuidad.

En el debate con los aspirantes a las diputaciones de San José organizado por Repretel y Monumental, Acosta afirmó que estaría de acuerdo con suspender las garantías y libertades individuales de las personas (según la candidata chavista, Laura Fernández, se haría “por razones de seguridad, en puntos de alta concentración de actividad delictiva organizada”), así como con permitir la reelección presidencial continua.

Sobre un escenario en el que desde su fracción tuviera que afrontar la aspiración del partido chavista, Villalta afirmó que se opondrán rotundamente a estos intentos.

“Nuestra respuesta será definitiva y absolutamente no, porque no podemos permitir que se limiten y se eliminen los derechos y las libertades fundamentales que tiene la ciudadanía costarricense: la libertad de tránsito, la libertad de movimiento, la libertad de expresión, el derecho a no ser detenido si no hay indicio comprobado (...), la privacidad del domicilio, esos son los derechos que quieren suspender y el tema es que se los quieren suspender a la gente que no ha cometido ningún delito (...)”, comentó.

El dos veces candidato presidencial por el partido Frente Amplio añadió que cuando se habla de suspensión de derechos y garantías se refiere a personas, que no han cometido ningún delito, de comunidades enteras o de toda la población del país y que “la gente que es víctima del crimen organizado, ahora va a ser víctima del abuso de poder del Estado”.

El candidato señaló que no lo permitirán y que su fracción actuaría con firmeza ante las ínfulas autoritarias.

José María Villalta Flores también ha sido aspirante presidencial por Frente Amplio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

‘Nuestra Constitución fue diseñada para ponerle freno a tendencias autoritarias’

Sobre cuán fácil o difícil puede ser lograr reformas en la Asamblea Legislativa para concentrar el poder, Villalta afirmó que es más complicado de lo que se cree, aunque reconoce que en un congreso sin pesos ni contrapesos podría conseguirse.

“Si ellos hacen en realidad su plan de buscar mayorías aplastantes (Laura Fernández, candidata del PPSO, ha reiterado la necesidad de que 40 de sus candidatos a diputados lleguen a la Asamblea Legislativa), pueden lograr modificar el reglamento o pasarle por encima (...).

“Me parece que muchos de ellos no entienden cómo funciona la Asamblea Legislativa, cómo funciona la institucionalidad y probablemente van a topar con una realidad de que nuestras instituciones, nuestra Constitución fue diseñada con esos contrapesos precisamente para ponerle freno a esas tendencias autoritarias”, recordó..

Para cambiar la Constitución Política, advirtió Villalta, se requieren grandes consensos.

“Pero la amenaza está y por eso es tan importante que en esta elección volvamos a ver también a la elección de diputados y diputadas”, alertó.

‘Camino para destruir una sociedad’

Al ser consultado por los peligros de narcoestado de los que han hablado desde su partido, además de referirse a que durante la administración Chaves Robles “se ha debilitado los controles al narco”, comentó que algunos de los aspirantes a legisladores de la fracción oficialista son “figuras cuestionadas por sus vínculos con el crimen organizado”.

“Me refiero a la lista de candidaturas de Pueblo Soberano, donde hay una señora que fue cuestionada en México (...) (se refiere a Mayuli Ortega), hay un un señor que que es abogado de los narcos y lo dice con orgullo (habla de José Miguel Villalobos) y de pronto uno ve que cuando uno les cuestiona eso dicen: ah, no, es que él solo defiende el debido proceso. Pero de ahí, quieren quitarle el debido proceso a la gente al suspender los derechos y garantías (...)”, comentó.

Villalta comentó, sin mencionar nombres, que si se cruza la lista de causas penales con la papeleta de candidatos a diputados de Pueblo Soberano, saldrían casos graves. El político comentó que le parece preocupante que la candidata Laura Fernández se molesta cuando se le habla del tema y que hasta ahora el partido “no ha logrado dar una explicación creíble”.

“(...) Si además vemos que está ese crimen organizado penetrando las listas de diputaciones que van a aprobar esas medidas (suspensión de garantías y derechos individuales) es el caldo de cultivo para un narcoestado donde además el pueblo costarricense sea el rehén, los opositores políticos sean los rehenes y más bien los narcotraficantes caminen por la libre en las instituciones. Es el peor escenario posible (...) ese es el camino claro para destruir una sociedad”.