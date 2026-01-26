Política

Ariel Robles afirma que su Frente Amplio es como el de Pepe Mujica: ‘Han respetado la democracia siempre’

A pocos días de las elecciones del 2026, el aspirante presidencial habló de las prioridades en un eventual gobierno suyo, del fantasma que acecha a su partido, pero que al parecer no le asusta

Por Fernanda Matarrita Chaves
Ariel Robles, candidato del partido Frente Amplio
Según la última encuesta del CIEP, el candidato Ariel Robles ocupa el cuarto lugar en la intención de voto para las próximas elecciones, con un 4%. En esa misma posición entraron Fabricio Alvarado y José Aguilar. En el más reciente sondeo de Idespo el frenteamplista se ubica en la misma posición con un 3,5%. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Fernanda Matarrita Chaves

