Ariel Robles afirma que su Frente Amplio es como el de Pepe Mujica: ‘Han respetado la democracia siempre’

Según la última encuesta del CIEP, el candidato Ariel Robles ocupa el cuarto lugar en la intención de voto para las próximas elecciones, con un 4%. En esa misma posición entraron Fabricio Alvarado y José Aguilar. En el más reciente sondeo de Idespo el frenteamplista se ubica en la misma posición con un 3,5%.

Ariel Robles, el candidato presidencial por el Frente Amplio (FA), se declara como un demócrata profundo que cree en la diferencia de posiciones en su mismo partido, esto aún cuando las posturas de otros frenteamplistas puedan restarle votos de cara a las elecciones del próximo 1.° de febrero.

En entrevista con La Nación, este docente y político, de 34 años, habló de dónde vienen los fantasmas del FA y de las principales prioridades que atendería si llegara a ser presidente de Costa Rica, labor que, según afirma, realizaría con el conocimiento de la vida de una persona que sabe “lo que es vivir en una casa alquilada”, ver a su papá migrar en busca de mejores oportunidades para la familia, sufrir en presas y más.

Para Robles sus vivencias serían una fortaleza en su aspirado mandato.

– ¿Cuáles son las prioridades de un eventual gobierno suyo?

– Hay tres temas prioritarios. El primero tiene que ver con la enorme crisis de seguridad. Otro segundo es educación, otro tercero es salud, y finalmente, creemos que es importante hablar de empleabilidad. Nosotros creemos que hay que generar un plan de recuperación de la seguridad y la paz en los territorios, especialmente vamos a tomar 10 cantones con los mayores índices de violencia; vamos a decretar que existe una emergencia de salud pública y afectación a la seguridad.

“Vamos a girar los recursos necesarios, creando una comisión de alto nivel integrada por los jerarcas tanto en materia de seguridad, como de atención, por ejemplo, jerarcas en educación, jerarcas que tienen que ver con vivienda y poder concretar una estrategia que pretenda recuperar estos territorios.

“Creemos que la primera escuela que se construya tiene que ser en estas comunidades, que el primer programa de vivienda, justamente tiene que ser en estas comunidades. A estos cantones que tienen grandes asentamientos informales, hay que entrar con el primer Ebáis”.

“Nuestra prioridad de gobierno es meternos ahí y arrebatarle el territorio al narcotráfico, con vivienda, con educación, con cultura, con deporte. Claro, también con presencia policial, las dos ramas: lo punitivo y lo preventivo”.

– ¿Cuál considera que es la principal debilidad de su candidatura?

– La principal debilidad de mi candidatura es la coherencia. Esa es la principal debilidad porque cuando en la política se es coherente se tiene que pagar muchísimo: muchísimo dolor, muchísimo ataque, se tienen que pagar muchas mentiras.

- Mencionaba que lo han querido silenciar…

– Muchas veces han querido que nos silencien, pero creo que hay que tener valentía.

“Creo que lo que hemos demostrado en este tiempo en el escenario político, no importa el que hemos estado, es siempre tener coherencia y valentía. La valentía para enfrentar cualquier jaguar que se nos quiera poner por el frente, sin ironizar con el animal, sino sobre el movimiento".

- Es usual escuchar el buen trabajo que hacen los diputados del Frente Amplio. No obstante, también es común que las personas comenten que quieren votar por ustedes, pero para que continúen en el Congreso, pues no los ven para la presidencia por la ideología del partido. ¿Cómo enfrentarán esta barrera?

– Yo creo que lo que más podemos hacer es repetir algo que hemos señalado y algo que hemos demostrado. Y es que tenemos un compromiso profundo con la democracia costarricense. A mí no me tiembla el puño ni un poquito para decir a dónde hay una dictadura.

“En Uruguay, por decir algo, ha gobernado un Frente Amplio por 30 años, en ese país donde en diferentes momentos se han tenido los menores índices de desigualdad, los mayores índices de desarrollo humano (...). El Frente Amplio de Pepe Mujica lo conoce todo mundo, es un partido democrático, lo más parecido al Frente Amplio, que en 30 años ha ganado elecciones y las ha perdido y que sabe respetar profundamente el aparato democrático.

“Entonces, si con alguien se me puede comparar o la visión del ejercicio democrático, el Estado que pretendemos, es eso”.

- Ese Frente Amplio de Pepe Mujica, ¿lo compara con el Frente Amplio de Costa Rica o con el candidato Ariel Robles?

– Con el Frente Amplio de Costa Rica. Pero además, voy a irme más allá. Si usted revisa los orígenes de las ideas que defiende el Frente Amplio en Costa Rica, usted se va a encontrar que a lo largo de la historia son personas que han sido profundamente demócratas, han respetado la democracia siempre.

“O, ¿cuando se ha escuchado, por ejemplo, que el Frente Amplio diga: yo quiero 40 diputados para desarmar absolutamente todo lo que el Estado tiene y hacerlo a mi beneficio? ¿Cuándo ha dicho el Frente Amplio eso? Nunca. ¿Quién lo dijo? El gobierno actual.

“Ataques a la libertad de prensa, perseguir medios de comunicación o periodistas tratándolos hasta de ratas. ¿Quién dijo eso? ¿El candidato del Frente Amplio o el gobierno actual? El gobierno actual.

“Cuando nadie hablaba de esto, de defender la democracia y la institucionalidad, nos tocó hacerlo a nosotros, nos tocó hacerlo por compromiso.

- ¿Cuánto cree usted que pesa ser candidato del Frente Amplio y cómo ser parte de este partido le puede restar votos? Por ejemplo, el exministro de Cultura Carlos Francisco Echeverría reconocía su liderazgo y su capacidad, pero decía que el voto de él no era para usted porque cree que Costa Rica todavía no acepta la ideología del Frente Amplio. ¿Cómo lidia usted con este fantasma que acompaña a su partido?

– Mucho de ese fantasma viene de gente de política que ya estuvo en la política y es la mejor justificación para volver a estar en la política. Es cierto que estamos en tiempos donde hay que permitir acercamientos y construir una propuesta electoral de consensos, pero hay que ver con quién se junta uno.

“Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es aferrarse a lo que es y a lo que cree.

“Creo que el pueblo costarricense entiende de seguridad social, entiende de Código de Trabajo, entiende con claridad la necesidad de una educación pública de calidad. Y todos esos son los pilares que promueve el Frente Amplio y creo que el pueblo costarricense está acostumbrado a defender y creer en las ideas”.

- Entonces, usted ve más que las personas crean en usted y en su propuesta más allá de ver a un partido. ¿Podría verlo así?

– Las elecciones hoy no se basan entre izquierdas y derechas, sino quiénes están. Creo que hoy realmente la elección tiene que ver con seres humanos, que tienen que ver hacia arriba y ver quiénes están ahí, quiénes están gobernando, quiénes han gobernado y cómo lo han hecho y también revisar cómo han actuado las personas a las que se les da poder.

“Cuando voy a mi barrio o cuando ando por la calle o cuando voy a donde siempre he ido, o cuando me encuentro en espacios familiares, dichosamente yo puedo decir con toda honestidad que a mí el poder no me ha cambiado absolutamente nada. Lo que realmente importa es ser buena persona y hacer el bien”.

- Hay temas frescos por los que siguen criticando al Frente Amplio. Está la posición, hace poco, del partido cuando se refirieron a Nicolás Maduro como jefe de Estado (...). Usted ha dicho, y ha sido muy claro, en que hay diferencias de pensamiento en el partido. Pero, ¿cómo considera que lo que diga el partido o sus compañeros de fracción lo puede afectar a usted en estas elecciones?

– Yo creo que si algo tiene que ser uno, si uno es un demócrata profundo, es respetuoso de los criterios de las personas y de los criterios que pueda tener alguien diferentes al de uno. Yo entiendo lo que es trabajar en medio de la diversidad. Yo no quiero que la gente piense como yo, ni quiero imponer mi forma de pensar.

“Quiero convencer en las ideas y quiero que convenzamos en cuanto a qué tenemos en común. Lo que sí les puedo decir es, como lo dije hace un momento, de cosas autoritarias que han pasado en Costa Rica que, en unísono, todo el Frente Amplio siempre ha estado denunciando y defendiendo. Por ejemplo, defendimos al Grupo Nación cuando se le vino encima este gobierno de la República, sin titubeos, sin calculadoras electorales.

“Mucha gente dijo: ‘Mirá, ¿por qué están defendiendo al Grupo Nación cuando están cerrando Parque Viva para afectarlo’. ¿Sabe por qué lo hacíamos? Por creer en la libertad de prensa. Hoy la libertad de prensa que tiene usted, que tiene las personas de un medio de comunicación está en riesgo y no tiene nada que ver con el Frente Amplio. Tiene que ver con un gobierno de turno y eso es lo importante y lo claro, lo democrático que tiene al unísono un partido como el Frente Amplio que lo ha mantenido a lo largo de la historia.

“Yo no participo en un partido perfecto, pero sí participo en un partido honesto, transparente, que puede cambiar esta realidad. Y que tiene claro que al autoritarismo que tenemos enfrente no se vence solamente en elecciones, se vence gobernando bien y eso es gobernar para la gente más olvidada que tiene ese país".

¿Con China o con Estados Unidos? Ariel Robles aseguró que en un eventual gobierno mantendría neutralidad. "La historia de Costa Rica se ha construido sin meterse en conflictos internacionales, no ve que nos aplastan. Yo sigo la trayectoria que ha seguido Lula en Brasil, que ha seguido Claudia Sheinbaum en México, que es no me meto en ese conflicto, respetamos los negocios que tenemos con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, respetamos los negocios que tenemos con China, neutralidad". (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- No hay partido perfecto, pero hay imperfecciones, siguiendo su palabra, que la gente no tolera. Le cito el ejemplo de su candidata a diputada por San José, Vianey Mora. Su compañera de fracción Rocío Alfaro la envió a Venezuela (siendo asesora) con gastos cubiertos por el Consejo Nacional Electoral para observar las elecciones. ¿Usted no considera que tener estas figuras tan cerca puede afectar su campaña?

– Es que si estuviera con Rodrigo Chaves, donde se escogen los nombres a dedo, usted le podría hacer esa pregunta y tal vez la persona que esté aquí sentada le diga: 'Ah, no, a mí no me gusta o yo pongo el que yo quiera’. El Frente Amplio hizo un proceso democrático, votaron 2.000 personas.

- ¿Usted no cree que le afecta?

– Vieras que Vianey es una defensora de la educación, de la libertad de prensa, de las causas más justas de este país. Se pueden revisar sus causas. Puede ser que no coincidamos en algo. Todo bien.

- Usted dice que se pueden revisar los atestados de esta candidata, lo que yo le pregunto es, ¿usted no cree que tenerla tan cerca le puede afectar?

– Pero vivimos en un espacio democrático.

- ¿A usted no le preocupa?

– No, no es que no me preocupe o no. Yo creo que yo puedo tener y mantener diferencias con las personas. Yo no quiero que esté alrededor mío una secta que solo defiende lo mismo que yo defiendo.

“Yo quiero un liderazgo en el que coincidamos en el 80% de las cosas, en el 90% de las cosas. Yo coincido con compañeros y compañeras de partido y ellas coinciden conmigo en el 80%, 90% de las cosas. En que la Caja (Costarricense de Seguro Social) está en crisis, que la educación está en crisis, que no es aceptable que a los medios de comunicación los ataquen, que no es aceptable que se metan con el Tribunal Supremo de Elecciones. En eso coincidimos en absolutamente todo”.

- Usted es firme cuando habla de que no tolera corruptos, no tolera abusadores sexuales, ¿qué otras cosas no tolera?

– No me gusta la corrupción, no me gusta la violación a los derechos humanos, no me gusta el abuso sexual, no me gusta nada de esas cosas. Nunca las he tolerado, pero por aquello que su pregunta vaya por ahí, nadie así puede ser candidato en el Frente Amplio.

- Don Ariel, si habláramos de dictadores de estos tiempos, ¿a cuáles identifica usted con nombre y apellido?

– Nicolás Maduro, Daniel Ortega y me parece que es un dictador claro también con sus tendencias (Nayib) Bukele.

- Usted menciona que en un eventual gobierno suyo viajaría en su propio carro, e iría al trabajo por su cuenta. Además, dice que no le gustan las armas. Entonces, ¿por qué a usted lo está acompañando un chofer que está armado?

– No nos gustan las armas en el sentido de como, por ejemplo, don Rodrigo Chaves pasea a gente detrás con tremendas escopetas y todo eso que andan vigilando su seguridad como dando tensión de imagen, de que es una persona que anda rodeada con armas y demás.

“Obviamente, todos los candidatos presidenciales, especialmente quienes hemos recibido amenazas de muerte, tenemos alguna persona de seguridad lo más discreta posible, que está ahí con tranquilidad, que no anda enseñando nada ni mostrando nada, sino nada más velando porque estemos seguros y, especialmente yo, que he recibido amenazas de muerte".

- ¿Amenazas recientes?

– No, cuando estaba en mi función como diputado recibí amenazas de muerte reiteradas o de agresiones, incluidas varias que tuvimos que denunciar y que estamos en procesos judiciales.

- ¿Qué representa la figura de José María Villalta en su campaña y, además, en su vida personal y política?

– José María es una gran persona, un gran compañero, es un político al cual he admirado mucho toda la vida. Yo llegué al Frente Amplio en el 2012 cuando él fue candidato presidencial por primera vez. Es una persona que en nuestra campaña política está ahí siempre, contribuyendo.

“José María no es un señor que le guste mucho estar ganándose protagonismo que a veces él dice innecesario en una campaña electoral. Cree en relevos generacionales y en liderazgos y es por eso que él trata de apoyar siempre en las partes no tan protagonistas, sino más bien estar ahí”.

“Por poner un ejemplo, siempre contribuye con nosotros para prepararnos para los futuros debates que vamos a tener y ha sido un apoyo y un respaldo fundamental, al menos para mí.

- ¿Y le han bajado el perfil a él, que es una figura tan notoria, para que usted asuma protagonismo en la campaña?

– No, nadie le ha bajado el perfil. A José María nadie le niega ningún espacio en ningún lado, ni se lo vamos a negar porque es una persona probada en la política de una ética intachable y que tiene conocimiento político. A José María se le pueden criticar sus posturas, pero nadie en este país puede decir que José María no es una persona capaz y que no tenga una intencionalidad clara de contribuir con la Costa Rica en la que hoy vivimos.

- ¿Por qué los artistas nacionales y la música tienen tanto protagonismo en su campaña. Ha sido una campaña muy musical.

– Porque creo en la cultura, en el arte, en que la música nacional requiere su espacio con cada vez más contundencia.

“Sí, siempre hemos apoyado el talento nacional y en esta campaña para nosotros ha sido fundamental el aporte que puedan dar. Soy fanático de la música nacional”.

- Usted le habla mucho a las personas jóvenes y a las mujeres. ¿Qué tiene para ofrecerles?

– Estamos promoviendo que en el caso de toda persona joven, menor de 25 años que sea contratada, que a la empresa se le rebaje en la planilla hasta un 7,15% mensual, por tres años. ¿Por qué gente joven menor de 25 años? Porque rondan el 25% del desempleo en nuestro país.

“En mujeres, es el 30%. ¿Por qué (apoyar con empleo a) jóvenes sin bachillerato? Porque son los que están cayendo en las manos del narcotráfico“.

“En materia de género, lo primero que vamos a hacer es reglamentar una iniciativa que la fracción del Frente Amplio ya aprobó en la Asamblea Legislativa, que es que aquella mujer que se encuentre en situación de violencia se le pueda garantizar un bono de vivienda. Porque una mujer que está enfrentando violencia muchas veces se queda en ese hogar porque no tiene salidas, no tiene alternativas”.

- En un eventual gobierno, ¿cómo conciliaría con una Asamblea Legislativa fragmentada? ¿Ustedes han sabido ser oposición, pero cómo vislumbra que sería el oficialismo?

– La característica más explotable que tengo para hacer gobierno es haber conocido la Asamblea Legislativa y haber sido un diputado que sabía denunciar pero que también sabía llegar a acuerdos y proponer.

“Lo primero que voy a hacer como presidente de la República es ir a conversar con cada uno de los diputados y diputadas electos y electas a tratarles con respeto, porque no se puede construir en medio de gritos y ofensas”.

- En el escenario de una segunda ronda, ¿con cuáles candidatos formaría una alianza?

– Yo creo que doña Claudia Dobles ha dado muestras de que es una persona que quiere dialogar, me parece que nosotros podríamos hablar con ella. Me parece que podíamos hablar con don Álvaro Ramos, eso sí, con una agenda común. Nosotros creemos que hay que promover jornadas de 40 horas en una discusión con el sector empresarial y de forma gradual.

“Creemos que hay que reformar la ley de empleo público, creemos que hay que entrarle a la regla fiscal y también a la evasión fiscal, que es significativa en nuestro país. Creemos en que hay que quitar las pensiones de los expresidentes, porque son pensiones de lujo”.

- ¿Usted sería un presidente sin pensión?

– Sí. Yo todavía puedo trabajar.

- ¿Cuál sería una medida disruptiva que las personas no esperarían de un gobierno de izquierda?

– Ah, bueno, vamos a sentarnos con el sector empresarial. La gente pensaría que no, (pero ya) lo hemos hecho en tres años, sentarnos con empresarios de nuestro país para dialogar, encontrar acuerdos.

Recuadro: Se solicitó entrevista con todos los candidatos que superaron el margen de error de la encuesta del CIEP-UCR, sin embargo, no todos respondieron.

Las entrevistas realizadas a los candidatos que sobrepasan el margen de error del estudio, se publicaran de acuerdo al porcentaje de intención de voto, del menor al mayor.