Conozca a los 57 candidatos a diputados por el partido Frente Amplio

José María Villalta encabeza la nómina del Frente Amplio por San José de cara a las elecciones nacionales del 1.° de febrero de 2026.

De cara a las elecciones nacionales del domingo 1.° de febrero, le presentamos el listado completo de los 57 aspirantes a diputados del partido Frente Amplio (FA). En esta nota encontrará su nombre, edad, profesión u oficio, así como su experiencia política.

Este 2026, el candidato presidencial por el FA es el diputado Ariel Robles, quien aspira a llegar a Casa Presidencial junto a Margarita Salas, en la primera vicepresidencia y Guillermo Arroyo en la segunda.

Arroyo fungiría como ministro de Seguridad.

De los 57 aspirantes a diputado, José María Villalta, quien ocupa al primer lugar por San José, es el más mediático de todos tras haber sido diputado en dos ocasiones y aspirado a la presidencia de la República la misma cantidad de veces.

En la provincia de Alajuela, la primera posición pertenece a Edgardo Araya. El candidato tiene experiencia previa como diputado y aspirante presidencial. Araya también es conocido por su labor profesional como abogado ambientalista.

Joselyn Sáenz es el primer lugar por Cartago. Su trayectoria abarca el activismo estudiantil y la experiencia en temas electorales y municipales. Sáenz trabajó en asesoría para la defensa de derechos laborales y la fiscalización de proyectos de infraestructura. También participó en movimientos por el tren público y la protección del recurso hídrico.

Por Heredia, María Eugenia Román Mora lidera la nómina. Ella es conocida por ser asesora legislativa de la agrupación. Además, Román desempeñó cargos en el Tribunal de Ética y en los comités ejecutivos cantonal y provincial del FA.

Christian P. Golcher encabeza la lista en Guanacaste. Él preside el Comité Ejecutivo Provincial y el Frente Nacional Ecologista de la agrupación política. Golcher también tiene experiencia como secretario suplente del Comité Ejecutivo Cantonal en Liberia.

Paola Carrillo Molina encabeza la nómina por Puntarenas. Carrillo no registra experiencia política previa en cargos públicos. Sin embargo, fundó una pyme social para la conservación de la biosfera mediante el turismo. Ella ocupó la vicepresidencia de la Asociación de Vecinos de Punta Banco, en el cantón de Golfito, entre los años 2015 y 2022.

Finalmente, Francisco José Rodríguez figura en el primer lugar por Limón. Su historial registra militancia activa en las estructuras cantonales de Moravia y Talamanca.

Otros nombres más conocidos

Entre los nombres más conocidos figura Vianney Mora, quien ocupa el segundo lugar por San José. Mora enfrentó cuestionamientos por un viaje a Venezuela para observar las elecciones de julio de 2024. El traslado fue financiado por el gobierno de Nicolás Maduro y, en su momento, la candidata explicó que asistió siguiendo una directriz de su jefa, la diputada Rocío Alfaro.

En el tercer puesto por la capital aparece Antonio Trejos, hijo del exdiputado Gerardo Trejos, quien legisló por el partido Fuerza Democrática. El aspirante acumula experiencia como asesor del regidor Brandon Guadamuz y también exasesor de Patricia Mora.

Carlos Wong, asesor del legislador Antonio Ortega, integra la lista de candidatos y aspira a una curul desde el quinto lugar por San José.

En la cuarta posición por esa misma provincia se ubica Carolina Monge Castilla, conocida por su labor como regidora propietaria en el Concejo Municipal de Montes de Oca.

También en San José, Diana Madrigal figura como candidata en el sexto lugar. Es conocida por su trabajo como asesora legislativa y es hija de la exministra Gloria Valerín, quien fue diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) entre 2002 y 2006.

Por Heredia, Paulino Madrigal ocupa el segundo puesto de la papeleta. Actualmente se desempeña como jefe de despacho del diputado y secretario general del Frente Amplio, Jonathan Acuña.