La puerta giratoria se desacelera: Asamblea Legislativa tendrá la menor presencia de exdiputados en dos décadas

En 24 años no se observaba un escenario como el actual: ninguna de las 57 curules de la Asamblea Legislativa será ocupada, simultáneamente, por exdiputados de Liberación Nacional (PLN) ni de la Unidad Social Cristiana (PUSC), las dos fuerzas históricas de la política costarricense.

Esto, sin embargo, no implica la ausencia total de rostros conocidos en el plenario. Tres de los parlamentarios que asumirán funciones el próximo 1.º de mayo ya han pasado por el Congreso, lo que configura la cifra más baja de diputados repitentes en más de dos décadas, según una revisión de La Nación desde 2002.

Dos de esos exlegisladores integraron el primer poder de la República cuando este sesionaba en el antiguo edificio principal, ubicado detrás del Castillo Azul; el tercero, en cambio, sí está familiarizado con los pasillos de la nueva sede, pues formó parte de los primeros ocupantes tras el traslado, en 2020, a la actual torre de 21 pisos.

José María Villalta, Edgardo Araya y Gonzalo Ramírez, son los únicos exdiputados que retornarán a la Asamblea Legislatva para el periodo 2026-2030. (La Nación/Diseño Canva /Diseño Canva)

Quienes regresan al Congreso son José María Villalta y Edgardo Araya, ambos del Frente Amplio (FA), así como Gonzalo Ramírez, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO). En particular, Villalta se incorporará al reducido grupo de legisladores que acumulan tres periodos en la Asamblea Legislativa (2010-2014, 2018-2022 y 2026-2030).

No obstante, la ausencia de exdiputados de Liberación Nacional o de la Unidad Social Cristiana no responde al azar: los candidatos presidenciales de ambos partidos tradicionales, Álvaro Ramos y Juan Carlos Hidalgo, optaron por llegar a los comicios del pasado 1.º de febrero con una propuesta de renovación, que excluyó de las nóminas legislativas a figuras con experiencia previa en el Congreso.

Desde las elecciones de 2002, de los 43 diputados que han repetido, la gran mayoría lo hicieron con el PLN: un total de 20. Mientras que 10 llegaron nuevamente al poder de la mano de la Unidad y tres por el Frente Amplio.

De los restantes exdiputados, hay un grupo que comparte un fenómeno muy particular, su ligamen con partidos confecionales o de corte conservador. Tres de ellos llegaron por primera vez a Cuesta de Moras en representación de agrupaciones evangélicas y, al volver, lo hicieron por una o dos banderas distintas a la original; este es el caso de Carlos Avendaño, Fabricio Alvarado y Gonzalo Ramírez.

El único representante de una agrupación política de inclinación religiosa que se mantuvo con el mismo partido fue Justo Orozco. Mientras que Mario Redondo obtuvo su primera curul por un partido tradicional, la Unidad, pero cuando repitió lo hizo con una agrupación conservadora y de escala provincial, originaria de Cartago.

Renovación versus profesionalización: ¿debe existir la carrera parlamentaria?

La escasa presencia de exdiputados en la próxima Asamblea Legislativa abre, además, una discusión de fondo sobre la viabilidad —y conveniencia— de una carrera parlamentaria en el sistema político costarricense. Para el politólogo Sergio Araya, se trata de un tema polémico, con argumentos tanto a favor como en contra, pues mientras algunos modelos comparados promueven la profesionalización de la política, la democracia también se sustenta en la alternancia y la renovación de liderazgos.

Desde esa óptica, la experiencia acumulada en el ejercicio legislativo podría aportar valor agregado al funcionamiento del Congreso.

“La curva de aprendizaje se disminuiría porque eso le permitiría, desde el primer momento, darle continuidad a proyectos que a veces en los cuatro años no pueden terminar de concretar”, señaló Araya, al destacar que el conocimiento del reglamento, de las dinámicas de negociación y del trámite legislativo facilita un desempeño más eficiente.

No obstante, recordó que en Costa Rica no existe una carrera parlamentaria inmediata, ya que los exdiputados deben esperar un periodo (de cuatro años) antes de aspirar nuevamente a una curul.

Los límites del sistema electoral vigente

Aun así, el especialista considera que una eventual carrera parlamentaria no podría implementarse de forma aislada, sino que requeriría reformas estructurales al sistema electoral. Actualmente, explicó, el modelo de listas cerradas y bloqueadas invisibiliza las candidaturas individuales ante el electorado y limita la posibilidad de premiar o castigar trayectorias legislativas específicas.

“Para que realmente sea potestad de la ciudadanía refrendar o no a un parlamentario, tendríamos también que cambiar el sistema de elección”, advirtió. De lo contrario, una reelección inmediata podría concentrar el poder en las cúpulas partidarias y obstaculizar la renovación interna.

Araya también subrayó que el imaginario social costarricense tiende a estigmatizar la permanencia prolongada en cargos de elección popular, en parte por la asociación entre poder y riesgo de corrupción, una preocupación frecuente en América Latina.

En ese contexto, los partidos han optado estratégicamente por privilegiar la renovación de candidaturas, pues “desde el punto de vista electoral parece ser el discurso más atractivo” y conecta con una demanda ciudadana de cambio, aun cuando eso implique parlamentos con mayor proporción de legisladores inexpertos.

La experiencia como guía en la curva de aprendizaje

Luis Gerardo Villanueva, tres veces diputado con el PLN y expresidente de la Asamblea Legislativa, señaló las ventajas que podría tener para el quehacer parlamentario contar con legisladores con experiencia previa. (Mayela López)

En una línea similar, el exdiputado y expresidente del Congreso, Luis Gerardo Villanueva, considera que la presencia de legisladores con experiencia contribuye a acelerar la adaptación institucional de las nuevas bancadas.

“El aporte que puede tener un exdiputado es hacerle una especie de inducción básica al diputado nuevo: la tramitación de un proyecto, el trabajo en comisiones, las votaciones”, afirmó. A su juicio, esa guía inicial puede facilitar la curva de aprendizaje y mejorar el desempeño colectivo del Parlamento, así como levantar su deteriorada imagen pública.

Villanueva enfatizó que la experiencia no sustituye la responsabilidad individual ni la representación política del legislador, pero sí puede servir como punto de referencia en un órgano altamente técnico.

“Siempre es bueno tener dos, tres o cuatro puntales en fracciones grandes, porque el periodo de aprendizaje inicial debe tener una guía”, indicó, al señalar que el dominio del reglamento legislativo, la dinámica de las comisiones y la negociación de agendas son aspectos con los que suelen “chocar con pared” los diputados de primer ingreso.

El exjerarca legislativo también se mostró a favor de una eventual carrera parlamentaria, al considerar que podría fortalecer la rendición de cuentas y los incentivos al desempeño.

“Un diputado que se puede reelegir no es un diputado que falte a sesiones o que no estudie, porque sabe que su gestión será evaluada por la ciudadanía”, sostuvo. Sin embargo, reconoció que existe una crítica recurrente: el riesgo de que figuras con trayectoria acumulen poder o influyan en exceso sobre legisladores novatos, lo que podría interpretarse como una forma de control político.

En términos de equilibrio institucional, ambos coinciden en que un Parlamento funcional requiere una combinación entre experiencia y renovación. Mientras la permanencia exclusiva podría generar inercias y pérdida de perspectiva, la ausencia casi total de repitentes —como ocurrirá en el próximo periodo legislativo— implica mayores desafíos de adaptación, aprendizaje y articulación política en un contexto de creciente fragmentación partidaria e inestabilidad del sistema de partidos.