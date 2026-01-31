Política

Estos son los candidatos a diputado de Juan Carlos Hidalgo y el Partido Unidad Social Cristiana

Vea el listado completo de los 57 candidatos de la Unidad Social Cristiana para las elecciones del 1.° de febrero de 2026, con sus perfiles y experiencia política

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
De izquierda a derecha, Abriel Gordienko (San José); Jorge Arturo Campos (Alajuela); Iria Calderón (Cartago) y Eliana Sáenz (Heredia).
De izquierda a derecha, Abriel Gordienko (San José); Jorge Arturo Campos (Alajuela); Iria Calderón (Cartago) y Eliana Sáenz (Heredia). (Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PUSCCandidatos a diputadosElecciones 2026Asamblea Legislativa
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.