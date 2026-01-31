Estos son los candidatos a diputado de Juan Carlos Hidalgo y el Partido Unidad Social Cristiana

Con miras a las elecciones nacionales de este domingo 1.° de febrero, le presentamos el listado completo de los 57 aspirantes a diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

En esta nota encontrará su nombre, edad, profesión u oficio, así como su experiencia.

El candidato presidencial por el PUSC es Juan Carlos Hidalgo, quien aspira a llegar a Casa Presidencial junto a Yolanda Fernández, en la primera vicepresidencia, y Steven Barrantes en la segunda.

De los 57 aspirantes a las diputaciones, Abril Gordienko ocupa al primer lugar por San José. La abogada se ha desempeñado como procuradora de familia y miembro de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social (JPS). Ha ejercido el activismo cívico como integrante de diversas organizaciones no gubernamentales.

En la provincia de Alajuela, la primera posición pertenece a Jorge Arturo Campos. El candidato es abogado con experiencia en el sector aduanero, socio fundador de un bufete de abogados y regidor en el cantón Central de esa provincia.

Iria Calderón ocupa el primer lugar por Cartago. Licenciada en educación, actualmente está pensionada; laboró para el Ministerio de Educación Pública (MEP) como docente, supervisora y directora regional.

Por Heredia, Eliana Sáenz lidera la nómina. Es administradora y abogada; se desempeña actualmente como asesora en el Departamento de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa.

Carlos Villegas encabeza la lista en Guanacaste. Es médico especialista en medicina familiar y comunitaria; actualmente se desempeña en la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En Puntarenas, el primer lo ocupa Freiner Lara, licenciado en Administración y Gestión de Empresas. Actualmente, es el alcalde Golfito por segundo periodo consecutivo.

José Paublo Céspedes lidera la nómina por Limón. Es ingeniero industrial, bachiller en Derecho y tiene experiencia en gestión de proyectos. En la actualidad es asesor en la Asamblea Legislativa.

