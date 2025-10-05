Política

Exdiputados y exministros desaparecen de la papeleta legislativa del PLN; los sustituyen figuras municipales

La campaña de Álvaro Ramos se presentará a las elecciones de 2026 sin figuras reconocidas. Su nómina de candidatos a la Asamblea Legislativa no tiene exparlamentarios o exintegrantes del Poder Ejecutivo

Por Lucía Astorga
Asamblea de Liberación Nacional
La campaña del PLN se centrará en su candidato presidencial, Álvaro Ramos, al no contar con otras figuras de renombre en su nómina para diputados. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

