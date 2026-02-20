Frente Amplio elige a jefe y subjefa de fracción

Ariel Robles, excandidato presidencial y diputado, junto a la bancada electa del Frente Amplio y diputados actuales.

Los diputados electos del Frente Amplio (FA) eligieron a José María Villalta y a María Eugenia Román, elegidos por San José y Heredia, como jefe y subjefa de fracción para el año legislativo 2026-2027.

Así lo acordó la bancada entrante del frenteamplismo este jueves 19 de febrero.

José María Villalta, próximo jefe de fracción del FA. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Villalta es el político más experimentado del grupo, pues esta es la tercera ocasión en que ejercerá una curul.

“La confianza recibida en las urnas nos convoca a ejercer una oposición firme frente al gobierno y a aquellas políticas que atenten contra los derechos y el bienestar de la gente. Seremos una fracción propositiva que impulsará iniciativas y construirá acuerdos en defensa de la democracia y del pueblo costarricense”, indicó la bancada.