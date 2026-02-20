Frente Amplio elige a jefe y subjefa de fracción

Los diputados electos del Frente Amplio (FA) eligieron a José María Villalta y a María Eugenia Román, elegidos por San José y Heredia, como jefe y subjefa de fracción para el año legislativo 2026-2027.
Así lo acordó la bancada entrante del frenteamplismo este jueves 19 de febrero.
Villalta es el político más experimentado del grupo, pues esta es la tercera ocasión en que ejercerá una curul.
“La confianza recibida en las urnas nos convoca a ejercer una oposición firme frente al gobierno y a aquellas políticas que atenten contra los derechos y el bienestar de la gente. Seremos una fracción propositiva que impulsará iniciativas y construirá acuerdos en defensa de la democracia y del pueblo costarricense”, indicó la bancada.