Nogui Acosta sobre proyectos que necesitan 38 votos: ‘Hay un mandato del electorado de que conversemos con las diferentes fracciones’

Nogui Acosta fue electo por la fracción del PPSO como jefe de la bancada, una vez asuma funciones la nueva Asamblea Legislativa.

Nogui Acosta, jefe de la fracción entrante del Partido Pueblo Soberano (PPSO), afirmó que los resultados electorales obligarán al oficialismo a construir acuerdos con las bancadas opositoras para impulsar las reformas de mayor calado que requieren 38 votos en la Asamblea Legislativa, una vez que los nuevos congresistas asuman funciones el 1.º de mayo.

“Hay un mandato importante de parte del electorado de que, en aquellas reformas más estructurales, conversemos con las diferentes fracciones, y creo que también eso lo tenemos claro nosotros y lo tienen claro las fracciones”, declaró el exministro de Hacienda en una entrevista con La Nación.

El chavismo alcanzó 31 curules en las elecciones del 1.º de febrero, lo que le garantiza la mayoría absoluta en el Congreso, es decir, la mitad más uno de los diputados presentes en una votación. Esa condición permite aprobar proyectos de ley ordinarios, controlar la agenda del Congreso, incidir en la conformación del Directorio legislativo, participar en nombramientos como el de la Defensoría de los Habitantes, censurar ministros y aprobar el presupuesto nacional.

El futuro jefe del PPSO descartó que la mayoría absoluta implique una actitud de imposición en el trámite de los proyectos. “La esencia del Congreso es la confluencia de voluntades. A mí me parece que ese es un tema que es bien importante. No buscamos el objetivo de imponer nuestras propuestas, pero sí de resolver”, sostuvo.

Añadió que existe “un espacio importante” para conversar, introducir modificaciones y valorar los proyectos con el objetivo de alcanzar acuerdos “para el bien del país”.

Según Acosta, la ciudadanía espera soluciones concretas desde el Congreso, no solo en la aprobación de leyes, sino en la forma en que se desarrollan las discusiones legislativas, con trato respetuoso entre fracciones y mayor transparencia en la gestión administrativa del primer poder de la República.

Seguridad, jornadas 4x3 y obra pública entre las prioridades

En cuanto a la agenda prioritaria, indicó que el oficialismo dará continuidad a las líneas impulsadas durante la administración de Rodrigo Chaves.

“No solamente el tema de jornadas 4x3, que ha estado ahí en la agenda legislativa durante mucho tiempo, sino también alianzas público privadas. Tenemos la necesidad de avanzar con la ruta 1. Tenemos necesidad de una serie de propuestas que hemos venido hablando, sobre todo a nivel de Poder Judicial que queremos que se discuta”, afirmó. Asimismo, recalcó que la seguridad será uno de los principales focos a partir del inicio del nuevo periodo legislativo.

Sobre el proyecto de jornadas laborales excepcionales, Nogui Acosta adelantó que la fracción realizará un análisis del estado actual del expediente antes de definir su ruta.

“Me parece que ahí hay material para poder tomar una decisión en relación con cuál va a ser el tratamiento que le demos a partir del 1.º de mayo”, explicó.

Agregó que el texto vigente difícilmente avanzará en los términos actuales, aunque existen mociones que podrían aportar valor y que aún no han sido analizadas por la bancada entrante.

Organización de la fracción chavista

Yara Jiménez (atrás en la imagen), diputada electa por el PPSO, se desempeña como secretaria del Consejo de Gobierno y es candidata a presidir la Asamblea Legislativa en el gobierno de Laura Fernández. (La Nación/Facebook Casa Presidencial /Casa Presidencia)

El dirigente oficialista señaló que, tras la reunión del martes con el mandatario en Casa Presidencial y la definición de Yara Jiménez como la candidata oficialista a la presidencia del Congreso, la fracción ya cuenta con una estructura organizativa para discutir la agenda de forma más ordenada. “Nosotros hemos venido trabajando de manera separada, pero a partir de la reunión de ayer (…), ya tenemos la estructura organizacional para sentarnos a discutir de una manera más estructurada”, comentó.

Indicó que buscan una transición ordenada con la actual Asamblea y un proceso de empalme que permita tomar decisiones con mayor conocimiento del estado de los proyectos.

Acosta reconoció que habrá iniciativas próximas a votación y que, a partir de mayo del 2026, la agenda legislativa será conducida por el Poder Ejecutivo, lo que obligará a analizar los proyectos y conversar con otras fracciones para construir una agenda que responda a las demandas ciudadanas. “Yo creo que aquí el reto no es solamente para el gobierno, sino también para las fracciones de oposición”, señaló.

Consultado sobre los demás ṕuestos del Directorio legislativo y la eventual participación de figuras de otros partidos, afirmó que es “una conversación que vamos a iniciar".

“El primer paso era tener nombrado al jefe de fracción o jefa de fracción; ya lo tenemos y a partir de ahora nos sentaremos a conversar con ellos”, indicó.

Yara Jiménez y la apuesta por una ‘visión fresca’ en el Congreso

Respecto a la candidatura de Yara Jiménez para presidir el Congreso, Acosta defendió su elección pese a que no cuenta con experiencia legislativa ni dominio del reglamento. “Ha sido secretaria del Consejo de Gobierno, ha estado muy clara de cuáles son el norte del Poder Ejecutivo y eso le da una gran ventaja”, expresó.

Afirmó que dentro del oficialismo se valoraron distintos nombres −incluyendo el suyo−, en medio de discusiones sobre continuismo y experiencia, pero se optó por una figura nueva. “Me parece que hoy la Asamblea requiere una visión fresca, gente nueva que venga con ideas nuevas y ahí yo creo que surge la posibilidad de tener una candidata”, sostuvo.

También, subrayó el componente simbólico de su designación. “Después de cuatro años en que un hombre maneja la Asamblea Legislativa, reivindicar el papel de la mujer en una Asamblea que tiene el mayor número de diputadas tiene trascendencia. Y yo creo que este eso también es un valor”, manifestó, al tiempo que recalcó que la conducción del Congreso será un trabajo de equipo.

Agregó que, en la parte administrativa, la Asamblea enfrenta un reto “muy grande de transparencia, de honestidad y sobre todo de cara a la ciudadanía responder cuáles son las cosas que se están haciendo al nivel administrativo”.

Acosta: ‘Rodrigo Chaves es un referente’

Sobre la eventual participación Rodrigo Chaves en el Ejecutivo, ante la propuesta de Laura Fernández para que este asuma como ministro de la Presidencia, Acosta alegó que se trata de “un referente”.

“Él no solamente creó un movimiento y alcanzó la Presidencia, sino que hizo que este país tuviese esperanza y creyera que el cambio era bueno. Si no, no estaríamos hoy con doña Laura Fernández como presidenta y digo esto porque el movimiento va más allá de un tema de partido”, afirmó.

Añadió que, independientemente del cargo que ocupe, Chaves seguirá siendo una figura de consulta dentro del movimiento oficialista.

“Yo no sé cuál puesto va a ocupar don Rodrigo; él no lo ha definido, pero lo que sí le puedo decir es que Rodrigo Chaves seguirá siendo un líder al cual se le consultará, se le evaluará y que él estará en el puesto que él considere que mejor le sirve al país”, dijo, al insistir en que el escenario político responde a una “confluencia de voluntades” ciudadanas y a una oportunidad para que cada actor institucional asuma su responsabilidad en el avance del país.