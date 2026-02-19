Política

Nogui Acosta sobre proyectos que necesitan 38 votos: ‘Hay un mandato del electorado de que conversemos con las diferentes fracciones’

El futuro jefe de la bancada oficialista descarta una agenda de imposición y plantea revisar el proyecto de jornadas laborales 4x3

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Nogui Acosta Jaén
Nogui Acosta fue electo por la fracción del PPSO como jefe de la bancada, una vez asuma funciones la nueva Asamblea Legislativa. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nogui AcostaCambio de gobiernoFracción del Partido Pueblo SoberanoAsamblea Legislativa
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.