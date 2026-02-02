Laura Fernández estaría anuente a negociar y lanza un llamado a bajar banderas políticas

A las 9 a. m. de este lunes, el último corte del Tribunal Supremo de Elecciones confirmó que Laura Fernández consolidó su victoria en la primera ronda de las elecciones presidenciales, con el 48,3% del total de votos emitidos y el 96% de las mesas escrutadas.

El partido de la presidenta electa, Pueblo Soberano, además, se aseguró 31 curules en la Asamblea Legislativa, lo que le otorga la mayoría absoluta, aunque lo deja a siete votos de la mayoría calificada, necesaria para reformar la Constitución y elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Pese a conformar la bancada legislativa más grande desde 1982, el Partido Pueblo Soberano deberá compartir el Plenario con 17 diputados de Liberación Nacional, siete del Frente Amplio, uno de Coalición Agenda Ciudadana y uno del Partido Unidad Social Cristiana.

Tras una tensa jornada electoral, colmada de ataques y reproches, la mañana de este lunes, Fernández aseguró estar consciente de que un gobierno debe “conversar, dialogar y construir consensos”. En Noticias Repretel afirmó que consolidará “un gran gobierno de concordia nacional” y agregó que “ya estuvo bueno de levantar banderas de diferentes partidos políticos”.

La presidenta electa afirmó que los 31 diputados significan la “continuidad de un cambio” y reconoció que está muy cerca de los 38 necesarios para llevar a cabo variaciones constitucionales. Esto, dijo, es un instrumento político fuerte que le brinda el control del Directorio Legislativo y de las comisiones; sin embargo, la obliga a construir acuerdos.

Fernández indicó que está anuente a acercarse a los líderes del resto de partidos políticos en la Asamblea y a sus diputados, porque una vez finalizada la campaña electoral, no hay “espacios para vanidades” ni para “rencillas políticas” con sus adversarios.

Explicó que su prioridad en la Asamblea será liderar un modelo de gerenciamiento en el que los empleados públicos trabajen, sean evaluados y generen resultados. En esta línea, fustigó que, por ejemplo, magistrados lleven décadas en un mismo puesto con moras judiciales.

En su mandato vence el nombramiento de 14 magistrados de la Corte Suprema, cuya reelección es automática a menos de que 38 diputados indiquen lo contrario. Consultada sobre esta situación, afirmó que valorará los casos y dejó en claro que su fracción no permitirá “alcahuetrías”, sin ahondar en los detalles.