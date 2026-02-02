Laura Fernández afianza victoria con 96% de mesas escrutadas en nuevo corte del TSE

Seguidores de Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, la noche del 1 de febrero afuera del Hotel Aurola Holiday Inn en San José. La presidenta electa Fernández celebró su victoria en primera ronda, mientras el TSE avanza con el escrutinio y confirma la mayoría absoluta del PPSO en la Asamblea Legislativa.

La politóloga Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), consolidó su victoria en primera ronda de las elecciones presidenciales y se convertirá en la presidenta número 50 de Costa Rica, de acuerdo con el más reciente corte de resultados divulgado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la mañana de este lunes 2 de febrero.

Según la actualización de las 9 a. m., el TSE contabilizaba el 96,18% de las mesas escrutadas (6.881), con un total de 2.480.032 votos. A esa hora, el abstencionismo se mantenía en 30,9%.

En ese corte, Fernández sumaba 1.185.446 votos válidos, equivalentes al 48,3% del total, mientras que el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, registraba 819.992 votos (33,43%).

En los siguientes lugares se ubicaban la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) con 119.010 votos (4,85%), el Frente Amplio con 92.249 (3,76%) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) con 68.349 votos (2,79%).

En el corte anterior, emitido a las 12:33 a. m., el TSE reportó un avance del 93,79% de mesas escrutadas, con un total de 2.419.671 votos.

En ese momento, Fernández registraba 1.156.735 votos válidos, con 17.918 votos nulos y 8.498 en blanco, mientras que el abstencionismo se ubicaba también en 30,9%.

Con esos datos, el PPSO ya estaba confirmado como ganador en primera ronda con un 48,33%, frente al 33,42% del PLN. En ese corte, la CAC obtenía 4,86%, el Frente Amplio 3,76% y el PUSC 2,79%.

Además del triunfo presidencial, el Partido Pueblo Soberano tendrá mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, al convertirse en la fracción más grande del próximo Congreso.

La nueva conformación legislativa quedará integrada por cinco fracciones —una menos que el actual Parlamento— distribuidas de la siguiente manera: 31 diputados para Pueblo Soberano, 17 para Liberación Nacional, 7 para el Frente Amplio, 1 para Coalición Democrática y 1 para el Partido Social Cristiana.

En contraste, tres partidos políticos quedarán fuera de la Asamblea Legislativa: Nueva República (PNR), de Fabricio Alvarado; el Liberal Progresista (PLP), de Eli Feinzaig; y Progreso Social Democrático (PPSD), de Luz Mary Alpízar.

Los resultados también reflejan una reducción notable del abstencionismo, revirtiendo la tendencia creciente que se arrastraba desde los comicios del 2014 y luego de que en 2022 se registrara el mayor porcentaje de abstención para una primera ronda en seis décadas.

El TSE continuará actualizando los datos conforme avance el escrutinio, hasta completar el conteo total de las mesas y oficializar los resultados.