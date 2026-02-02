Política

Laura Fernández pide la renuncia de la contralora Marta Acosta: ‘Cumplió su ciclo’

La presidenta electa Laura Fernández solicitó la renuncia de Marta Acosta a la Contraloría y cuestionó el rol del fiscal general Carlo Díaz.

Por Yucsiany Salazar
Comisión con Sra Marta Eugenia Acosta, computadoras
La presidenta electa, Laura Fernández, durante la entrevista en la que solicitó la renuncia de la contralora Marta Acosta, argumentando que su gestión al frente de la Contraloría General ya cumplió un ciclo. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)







