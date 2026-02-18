Laura Fernández y Rodrigo Chaves encabezan reunión con fracción oficialista y lanzan mensaje contra la oposición

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la mandataria electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, se reunieron con la fracción del partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO).
Así lo dio a conocer Presidencia a través de sus redes sociales. La cita se llevó a cabo en Casa Presidencial.
Presidencia aseguró que será la “primera de muchas” reuniones para trabajar por el "bien del soberano y no de los intereses políticos que capturaron al país por más de 40 años".
Solo horas después de esta reunión, el PPSO anunció que Yara Jiménez será su candidata para ocupar la presidencia del Congreso a partir del 1.° de mayo.
Gracias a que el PPSO tiene 31 legisladores, la elección de Jiménez es casi segura.
Asimismo, Pueblo Soberano nombró al exministro de Hacienda, Nogui Acosta, como jefe de fracción y al expresidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada, como subjefe.
Solicitud a fracciones actuales
Este lunes, Fernández solicitó una reunión a los jefes de las fracciones de la Asamblea Legislativa.
Con el pedido del encuentro, Fernández busca reparar la conversación entre el gobierno de Rodrigo Chaves y las bancadas políticas, un año después de que ella dejó ese cargo, tiempo en el cual el Ministerio de la Presidencia estuvo vacante.
A pesar de que la mandataria electa asegura que está tendiendo puentes con la Asamblea Legislativa actual, para los dos meses y medio que quedan de gestión parlamentaria, en ese comunicado acusó a las fracciones legislativas de “obstaculizar todos los proyectos de ley propuestos por el gobierno”.
Este lunes por la tarde, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, le comunicó a Laura Fernández que la recibirán en la reunión de las jefaturas de fracción el próximo jueves 19 de febrero, a las 11:30 a. m.
Ante esa solicitud de la presidenta electa, los jefes de fracción del Frente Amplio, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana calificaron de positiva la gestión.
La vocera frenteamplista, Rocío Alfaro, valoró la solicitud, pero agregó que es una pena haber perdido tanto tiempo sin poner a una persona como jerarca en el Ministerio de la Presidencia.