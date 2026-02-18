Laura Fernández y Rodrigo Chaves encabezan reunión con fracción oficialista y lanzan mensaje contra la oposición

Laura Fernández y Rodrigo Chaves se reunieron con la fracción de Pueblo Soberano.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la mandataria electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, se reunieron con la fracción del partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO).

Así lo dio a conocer Presidencia a través de sus redes sociales. La cita se llevó a cabo en Casa Presidencial.

Presidencia aseguró que será la “primera de muchas” reuniones para trabajar por el "bien del soberano y no de los intereses políticos que capturaron al país por más de 40 años".

Rodrigo Chaves saluda a los diputados electos del oficialismo. (Casa Presidencial/Casa Presidencial)

Solo horas después de esta reunión, el PPSO anunció que Yara Jiménez será su candidata para ocupar la presidencia del Congreso a partir del 1.° de mayo.

Gracias a que el PPSO tiene 31 legisladores, la elección de Jiménez es casi segura.

Asimismo, Pueblo Soberano nombró al exministro de Hacienda, Nogui Acosta, como jefe de fracción y al expresidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada, como subjefe.

Laura Fernández, presidenta electa y ministra de la Presidencia, y Rodrigo Chaves durante la reunión con los diputados chavistas. (Casa Presidenc/Casa Presidencial)

Solicitud a fracciones actuales

Este lunes, Fernández solicitó una reunión a los jefes de las fracciones de la Asamblea Legislativa.

Con el pedido del encuentro, Fernández busca reparar la conversación entre el gobierno de Rodrigo Chaves y las bancadas políticas, un año después de que ella dejó ese cargo, tiempo en el cual el Ministerio de la Presidencia estuvo vacante.

A pesar de que la mandataria electa asegura que está tendiendo puentes con la Asamblea Legislativa actual, para los dos meses y medio que quedan de gestión parlamentaria, en ese comunicado acusó a las fracciones legislativas de “obstaculizar todos los proyectos de ley propuestos por el gobierno”.

Este lunes por la tarde, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, le comunicó a Laura Fernández que la recibirán en la reunión de las jefaturas de fracción el próximo jueves 19 de febrero, a las 11:30 a. m.

Ante esa solicitud de la presidenta electa, los jefes de fracción del Frente Amplio, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana calificaron de positiva la gestión.

La vocera frenteamplista, Rocío Alfaro, valoró la solicitud, pero agregó que es una pena haber perdido tanto tiempo sin poner a una persona como jerarca en el Ministerio de la Presidencia.