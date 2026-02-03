Conozca a la diputada más joven de la próxima Asamblea: tiene 29 años, es de Cartago y estas son sus prioridades y líneas rojas

Costa Rica ya definió a los 57 diputados que ocuparán las curules de la Asamblea Legislativa a partir del próximo 1.° de mayo. Entre los nombres que conforman el nuevo Congreso, hay detalles que despiertan curiosidad, como quién será la persona más joven.

Se trata de Joselyn Sáenz Núñez, del Frente Amplio, de 29 años y representante de la provincia de Cartago. Ella cumplirá 30 años el 3 de mayo, apenas dos días después de asumir su cargo.

Joselyn Sáenz, diputada electa del FA, será la más joven del próximo Congreso. (Tomada de redes sociales/Redes sociales)

Según la Constitución Política, para ser diputado se requiere:

Ser ciudadano en ejercicio.

Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad.

Haber cumplido 21 años de edad.

En entrevista con La Nación, Sáenz señaló que sin duda la seguridad será su prioridad en el próximo cuatrienio.

“No es secreto para nadie que es una emergencia y que somos las personas jóvenes las que estamos poniendo los muertos y las muertas. Entonces, creo que definitivamente un enfoque en materia de seguridad”, señaló la frenteamplista.

Sáenz es politóloga y está cerca de graduarse de abogada en la Universidad de Costa Rica (UCR). Es actual asesora legislativa en la fracción del FA.

Una Asamblea con 31 diputados oficialistas. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones?

“Vengo de una familia humilde y muy trabajadora; fui la primera integrante de mi familia en graduarse de una universidad pública gracias a programas como Avancemos y una beca en la U“, señala la diputada electa en su currículum enviado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Conozco el dolor de quienes no encuentran trabajo, de las mujeres que cuidan solas, de las juventudes que se van, así como de las comunidades que sienten que ya nadie las escucha“, añadió.

“Las personas jóvenes y las mujeres jóvenes, como yo, quedamos un poco faltas de voz. Asumir esa responsabilidad en la Asamblea es un reto grande, pero que me llena de mucho orgullo y compromiso con ambos sectores (jóvenes y mujeres)“, dijo la frenteamplista.

La diputada electa explicó que otro tema de interés será la movilidad, lo que implica mejorar las condiciones del tren por medio del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y también una reforma al Consejo de Transporte Público (CTP).

Una de las prioridades de Sáenz será la movilidad. (Imagen con fines ilustrativos). (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Creo que somos los jóvenes las personas que más utilizamos estos servicios que son de mala calidad y que tienen autoridades, que pareciera, no tienen la voluntad en este momento de asumir los retos que necesitamos para mejorar nuestro servicio de transporte", cuestionó.

Añadió que pretende ampliar las licencias de paternidad y maternidad, así como pensiones para las adultas mayores que nunca cotizaron debido a que se dedicaron a labores de cuido.

¿Cómo será la relación con el chavismo?

Según el último corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Pueblo Soberano obtuvo 31 congresistas, Liberación Nacional (PLN) 17, el Frente Amplio (FA) siete, Coalición Agenda Ciudadana (CAC) una y Unidad Social Cristiana (PUSC) una.

Distribución de diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica para el periodo 2026-2030. (La Nación/La Nación)

Es decir, el oficialismo obtuvo una mayoría absoluta (29 votos), por lo que podrá, entre otras medidas, aprobar leyes ordinarias con más facilidad. Además, quedó a siete diputados de obtener la mayoría calificada de 38 votos.

Ante ese panorama, Sáenz explicó que se opondrá de forma vehemente al levantamiento de las libertades y garantías individuales.

Al ser consultada sobre la relación con un chavismo fortalecido en el Congreso, dijo: “Colaborar por Costa Rica, trabajar proyectos que beneficien a Cartago, que es mi provincia y al país”.

Cartago fue la única provincia en la que Laura Fernández no fue la más votada, sino el liberacionista Álvaro Ramos.

“Somos demócratas y vamos a defender nuestra República democrática ante cualquier intento de debilitarla, pero cuentan con nuestro diálogo, transparencia y buenas relaciones, como las hemos mantenido siempre con las otras fracciones y dispuestos a colaborar cuando se trate de beneficiar a la ciudadanía costarricense”, señaló Sáenz.

¿Cuáles son líneas rojas del FA en el Congreso?

Se opone, además, a la venta del Banco de Costa Rica (BCR) y a las jornadas de 12 horas en modalidad de 48 semanales.

“Con el BCR (la venta), nuestra fracción ha sido muy clara y la fracción entrante también: nos oponemos rotundamente. Es un banco que genera muchas utilidades que terminan siendo trasladados a proyectos sociales, beneficios institucionales que recaen directamente a la gente que lo necesita. No es un capricho, es una necesidad el BCR, es el banco a nivel estatal que tiene mayor presencia en el país. Garantiza la bancarización de personas que, si el BCR no existe, no podrían tener una tarjeta de crédito”, señaló Sáenz.

La presidenta electa, Laura Fernandez, aseguró que impulsará la venta del BCR para capitalizar el IVM. (Jorge Navarro /Jnavarro)

“Lo mismo con jornadas 4x3. Hemos planteado opciones. Siempre estamos abiertas y abiertos a negociar. Planteamos que con 40 horas, para jornada 4x3, sí podemos estar en total disposición”, señaló.

Ariel Robles y el quiebre de voto

Sáenz también agradeció la labor del diputado Ariel Robles como candidato presidencial del FA: “Es un rayo de esperanza para las poblaciones jóvenes”.

Dijo sentirse satisfecha por el respaldo que los costarricenses dieron al partido en las elecciones legislativas. El Frente Amplio fue la agrupación más beneficiada por el quiebre de voto: aunque Ariel Robles quedó en cuarto lugar en la contienda presidencial, el partido se consolidó como la tercera fuerza con mayor representación en el Congreso.

Sáenz dijo que Robles seguirá en el partido apoyando el proyecto político de esa agrupación.

“Demostró que nuestra intención y nuestra capacidad de legislar pone en el centro a la gente de Costa Rica: la ciudadanía, sus pequeñas y pequeños empresarios y que por ahí es donde tiene que marchar la cosa en la asamblea

“Creo que eso la ciudadanía más allá de premiarlo, lo reconoce, lo agradece y espera que siga siendo así en este nuevo periodo”, finalizó la diputada electa más joven en la Asamblea Legislativa para el período constitucional 2026-2030.