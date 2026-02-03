Política

Conozca a la diputada más joven de la próxima Asamblea: tiene 29 años, es de Cartago y estas son sus prioridades y líneas rojas

Joselyn Sáenz Núñez dejó en claro cuáles son su principales preocupaciones y a cuáles proyectos se opondrá

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez

Costa Rica ya definió a los 57 diputados que ocuparán las curules de la Asamblea Legislativa a partir del próximo 1.° de mayo. Entre los nombres que conforman el nuevo Congreso, hay detalles que despiertan curiosidad, como quién será la persona más joven.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Frente AmplioElecciones 2026Joselyn Sáenz
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.