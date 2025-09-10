Política

El ring electoral se vive en el Congreso: 4 diputados aspiran a la presidencia y 36 asesores a una diputación

El Congreso se convierte en una importante vitrina para proyectar las aspiraciones políticas de quienes pretenden lograr un cargo en los comicios del 2026

Por Lucía Astorga

La pugna electoral ya se vive a lo interno de la Asamblea Legislativa. Cuatro diputados han oficializado sus aspiraciones a la presidencia de la República, uno busca la segunda vicepresidencia y 36 asesores o funcionarios legislativos se perfilan como candidatos a diputados en los comicios nacionales del 2026.








