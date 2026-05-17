Política

¿Bloque opositor o alianza legislativa? Así explican el acuerdo los partidos

Acercamiento entre agrupaciones históricamente rivales abrió interrogantes sobre eventuales alianzas políticas electorales

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Por Cristian Mora
Cuatro partidos de oposición conforman un bloque de 26 votos con una agenda de proyectos / foto John Durán
Las fracciones del PLN, Frente Amplio, PUSC y CAC presentaron el pasado 1.° de mayo una agenda común enfocada en democracia, seguridad y defensa institucional. (JOHN DURAN/John Durán)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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