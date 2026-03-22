Juan Carlos Hidalgo confirma acercamientos con otros excandidatos para enfrentar al oficialismo en las elecciones municipales

Juan Carlos Hidalgo, excandidato presidencial del PUSC, fija la mirada en los comicios municipales del 2028, mientras la agrupación se recupera de la debacle electoral, recientemente sufrida.

Juan Carlos Hidalgo, excandidato presidencial y expresidente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), confirmó que ya inició conversaciones con excandidatos y dirigentes de otras agrupaciones políticas para explorar eventuales alianzas de cara a las elecciones municipales de 2028, en un contexto marcado por la reciente debacle electoral de su partido.

Según explicó, los acercamientos —que califica como preliminares— buscan evitar un escenario de fragmentación del voto opositor que termine favoreciendo al oficialismo, representado por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), en los gobiernos locales

“Yo personalmente me he estado reuniendo con otros excandidatos, líderes de otros partidos para ver qué están viendo a futuro con respecto al próximo gobierno y a las elecciones municipales (…). La campaña municipal está a la vuelta de la esquina y yo creo que es muy importante evitar un escenario en donde el oficialismo se haga con una gran mayoría de las municipalidades”, afirmó.

Indicó que los diálogos se han dado con las agrupaciones con representación a nivel de las alcaldías, “para ver exactamente qué vamos a hacer”.

Además de ganar la Presidencia de la República con una amplia ventaja a favor de la oficialista, Laura Fernández, el PPSO también logró obtener una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, al sumar 31 de los 57 escaños en disputa.

Chavismo podría barrer a la competencia

El dirigente alegó que la dinámica propia de los comicios municipales abre la puerta a resultados desproporcionados si la oposición compite dividida. En su criterio, incluso un movimiento chavista disminuido podría “barrer en unas elecciones municipales” con porcentajes relativamente bajos de votación.

“Una alcaldía se puede ganar con un 23%, 20% del voto, si todos los demás se dividen”, señaló, al insistir en la necesidad de evitar la dispersión.

“Pero yo sí auguro que vamos a sentarnos a hacer un mapeo de los 84 cantones y ver qué tipo de figuras se aplican para cada uno de los cantones, coaliciones, pactos de no agresión, alianzas. Todo en aras de evitar ese escenario donde el chavismo se haga con la gran mayoría de los gobiernos locales”, agregó.

No a la reunificación de elecciones

En paralelo, Hidalgo se desmarcó de la propuesta del diputado Alejandro Pacheco para reunificar las elecciones nacionales y municipales. La iniciativa de ley ya se encuentra en el plenario de la Asamblea Legislativa.

“Sí, yo he conversado esto mucho con Alejandro, un gran amigo a quien aprecio mucho, pero yo no estoy de acuerdo con ese proyecto. Creo que es necesario separar ambas elecciones”, expresó.

La reforma, tramitada bajo el expediente 23.229, busca modificar el Código Municipal y el Código Electoral para que, el primer domingo de febrero de cada cuatro años, los costarricenses voten de forma simultánea por la Presidencia de la República y sus vicepresidencias, los 57 diputados de la Asamblea Legislativa ,así como por los 84 alcaldes, regidores y síndicos del país.

Hidalgo argumentó que ambos procesos deben mantenerse separados para fortalecer el régimen local, que —según dijo— aún se encuentra en consolidación.

“El régimen municipal es un régimen todavía se puede decir incipiente. Las grandes reformas que se hicieron al régimen municipal ocurrieron hace 20 años, pero usted ve que todavía el espacio que tiene el régimen municipal en la vida de los costarricenses está en evolución. Las municipalidades cada vez van adoptando más prerrogativas”, declaró.

El político señaló como algo positivo que las municipalidades estén ampliando sus competencias para atender las necesidades de las comunidades en áreas como seguridad, cultura y bienestar. “Yo creo que entre más cercano esté la gente a su gobierno que más impacta su vida, mejor. Entonces, no podemos mezclar ambas elecciones”, reafirmó.

Asimismo, advirtió de que mezclar ambos procesos electorales podría diluir el debate local y fomentar un voto arrastrado por la dinámica nacional.

“La gente cuando va a votar por una elección que impacta a su comunidad, tiene que estar muy bien enfocada a quién están votando y tenemos que evitar que haya un voto en fila, simplemente porque votan para alguien para presidente, entonces votan para diputados y votan también para alcaldes y para regidores”, explicó.

Hidalgo buscó coalición de centro derecha

Consultado sobre si la oposición debió apostar por una alianza en las elecciones nacionales del 2026 para enfrentar al chavismo, Hidalgo reiteró que esa era su postura desde que asumió la presidencia del partido, aunque reconoce que no logró concretarla.

Señaló que siempre impulsó la idea de una coalición con coherencia programática —de corte reformista o de centro derecha— y no una alianza sin rumbo claro. A su juicio, el resultado electoral reciente podría abrir una oportunidad para retomar esas conversaciones.

“Creo que teníamos que llevarnos una garroteada como la que nos llevamos para concentrar mentes. Y espero, espero que esta vez sí podamos tener una conversación mucho más fructífera con los otros actores políticos que calzan en esta descripción, para consolidar un proyecto político común de cara al futuro”, afirmó.