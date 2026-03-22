Política

Juan Carlos Hidalgo confirma acercamientos con otros excandidatos para enfrentar al oficialismo en las elecciones municipales

El excandidato presidencial del PUSC afirmó que una división de las fuerzas opositoras podría facilitar que el PPSO logre controlar la mayoría de los gobiernos locales

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Por Lucía Astorga
Juan Carlos Hidalgo
Juan Carlos Hidalgo, excandidato presidencial del PUSC, fija la mirada en los comicios municipales del 2028, mientras la agrupación se recupera de la debacle electoral, recientemente sufrida. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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