Política

Reunificar las elecciones nacionales y municipales: ¿a quiénes beneficia?

Un proyecto de ley plantea que a partir del 2030 los costarricenses elijan en una sola jornada a autoridades nacionales y locales, una idea que divide criterios

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Por Lucía Astorga
Tribunal Supremo de Elecciones Escrutinio
Proyecto para reunificar las elecciones nacionales y municipales avanza en la Asamblea Legislativa. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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