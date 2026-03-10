Álvaro Ramos ve posibles alianzas del PLN con otros partidos para las elecciones municipales del 2028

Álvaro Ramos, excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), ve posible que el PLN haga alianzas con otros partidos políticos para las elecciones municipales del 2028.

Ramos dijo que, desde hace dos asambleas partidarias, Liberación tiene la autorización para hacer alianzas, pero se deben tomar ciertas consideraciones.

“Depende de la situación, obviamente. La alianza tiene que tener un esquema programático común. Creo que ahora, por lo que estamos viviendo, las alianzas alrededor de la idea de preservar la libertad de la gente, preservar la democracia, son más fáciles de hacer (…). Lo más importante es el tema de la libertad“, detalló el excandidato.

Según el liberacionista, las elecciones municipales podrían servir como un “laboratorio interesante para ver si alianzas a nivel cantonal fructifican y resultan buenas”. Incluso, no descartó acercamientos con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), otrora rival acérrimo del PLN en el bipartidismo.

En cuanto a alianzas de cara a las elecciones presidenciales del 2030, Álvaro Ramos lo ve como una opción más complicada.

En las tiendas de la Unidad, que pasará a tener solo un diputado en el periodo 2026-2030, el diputado Alejandro Pacheco comentó:

“Yo creo que los que están en un momento crítico son los partidos que no sacaron diputado y que no tienen deuda política. La Unidad tiene una representación baja, la más baja de la historia, pero eso se dio por un momento crítico donde la gente se definió por el voto útil. Lo vieron en el Partido Liberación Nacional, las encuestas le daban siete u ocho diputados y sacaron 17. Se polarizó la votación”.

Además, dijo que si fuera necesario hacer una coalición o una alianza para salvar al partido (PUSC), estarían dispuestos a hacerlo.

“Seguiremos intentando salvar el partido hasta donde se pueda. Si no se puede y hay que hacer una coalición o una alianza, estaríamos dispuestos a hacerlo”, explicó.