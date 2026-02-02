Laura Fernández ganó en seis provincias y 64 cantones

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, obtuvo la mayor cantidad de votos en seis de las siete provincias y en el 76% de los cantones, lo cual equivale a 64 de los 84 que componen el país.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) obtuvo 1.093.008 de los 2.278.008 votos escrutados a las 10:55 p. m. del domingo 1.º de febrero por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), lo que contempla el 88,43% de las juntas receptoras de votos.

Fernández ganó en todos los cantones de Puntarenas, Limón y Guanacaste; por lo cual obtuvo, con amplio margen, la mayor cantidad de votos en esas tres provincias.

En la provincia de Limón, el PPSO recibió el 65,37% de los votos para la presidencia, con 105.286. En contraste, el Partido Liberación Nacional (PLN) obtuvo el 18,26% de los sufragios, con 29.419.

Mapa votos por provincia y cantón, elecciones 2026 (Diseño La Nación/Diseño La Nación)

En Puntarenas, el partido obtuvo el 63,81% de los sufragios, con 120.260, mientras que el PLN recibió 41.131 votos, lo que equivale al 21,82%.

En Guanacaste votaron a favor del oficialismo el 57,41% de los electores, lo que equivale a 90.487 personas. En esa provincia, Liberación recibió únicamente 42.927 votos, es decir, el 27,24%.

En Alajuela, el PPSO también lideró con contundencia, al obtener el 54,76% de los votos, con 248.943 frente a los 137.539 de Liberación, que se ubicó en segundo lugar.

De igual manera, el Pueblo Soberano también ganó, aunque con un margen porcentual más estrecho, en las provincias de San José y Heredia. En la capital, el oficialismo obtuvo 304.993 de los votos, seguido de los 278.375 del PLN.

Mientras que en Heredia, Pueblo Soberano recibió 110.550 votos y el PLN obtuvo 98.685.

El PLN solamente lideró en la provincia de Cartago, con el 40,96% de los votos. Sin embargo, la diferencia no fue amplia frente al PPSO, que recibió el 38% de los sufragios cartagineses para la Presidencia.

En San José, el liberacionista ganó en cantones como Escazú, Tarrazú, Santa Ana, Tibás, Moravia y Montes de Oca. En Alajuela, únicamente obtuvo la victoria en Zarcero, mientras que en Cartago lideró en el cantón central, Alvarado, Oreamuno y El Guarco.

El candidato Álvaro Ramos obtuvo 750.585 votos, con 88,43% de las mesas escrutadas. Recibió el 33,32% de los sufragios durante la jornada de este domingo, ubicándose en el segundo lugar.

De esta forma, Fernández se convertirá en la presidenta número 50 de Costa Rica y el PPSO tendrá mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa.

Fernández tendrá la fracción más grande en la Asamblea Legislativa desde 1982. En total, el oficialismo dispondrá de 31 curules de 57 posibles, mientras que el PLN obtuvo 17 diputaciones.

En su discurso de la victoria, la presidenta electa dijo que hoy Costa Rica cerró un ciclo en su historia política. “Lo que se llamó la Segunda República, labrada en 1948, ha quedado en el pasado. Por eso nos toca a nosotros edificar la tercera república”, señaló.

Aclaró en su discurso que es una demócrata convencida. “Me propongo presidir un gobierno de diálogo y concordia nacional respetuoso del Estado de derecho”, aseguró Fernández.

Por su parte, Ramos reconoció a la nueva presidenta electa. “Seremos una oposición constructiva, pero no permitiremos que hagan cosas indebidas”, afirmó.

En tanto, el mandatario Rodrigo Chaves también felicitó a la presidenta electa en una llamada telefónica.

“Le pido a usted, a nombre de la patria, que siga trabajando luego del 8 de mayo por un sector privado próspero, que tenga derechos de propiedad, que pueda producir sin intervenciones de la democracia, sin corrupción y con un gobierno que produzca bienestar”, aseguró Chaves.

De los 2.278.008 votos recibidos, 2.252.938 fueron válidos y 25.070, nulos. La participación electoral fue del 69,93%, mientras que el abstencionismo alcanzó el 30,07%, su nivel más bajo desde 1998, cuando cerró en 30%.