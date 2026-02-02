Política

Laura Fernández ganó en seis provincias y 64 cantones

Fernández es la nueva presidenta electa de Costa Rica, con 48,51% de los votos

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Elecciones 2026
Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, fue electa este domingo 1. de febrero. (MARVIN RECINOS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PPSOTSEElecciones 2026Laura Fernández
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.