Jornada del candidato: Juan Carlos Hidalgo aspira a liderar ‘alianza nacional contra el continuismo’

El aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, no dudó en responder que su aspiración tras esta jornada es liderar la alianza que se formaría para una segunda ronda electoral.

Así lo manifestó a eso del mediodía, cuando llegó a la Escuela República de Francia, en Pozos de Santa Ana, como parte de un recorrido por centros de votación.

El socialcristiano Juan Carlos Hidalgo fue recibido por seguidores en la Escuela República de Francia, en Pozos de Santa Ana. (Jose Cordero/José Cordero)

“Ir a segunda vuelta y encabezar esa alianza nacional que se va a hacer para derrotar el continuismo (...) con todas las personas que creen en un sistema de pesos y contrapresos”, respondió al candidato cuando le preguntaron qué resultados esperaba para este domingo.

Su respuesta, vino después de una pequeña pifia que se tomó más como una broma. Ocurrió cuando le pidieron un mensaje para los votantes.

“Vote rojo y azul, vote por la continuidad... no por la continuidad no”, corrigió inmediatamente entre risas,mientras seguidores se reían con él y coreaban su nombre.

Juan Carlos Hidalgo. (Jose Cordero/José Cordero)

Juan Carlos Hidalgo comenzó en San Carlos

Hidalgo comenzó este domingo electoral en su natal San Carlos, donde ejerció el sufragio en la Escuela Juan Chaves, en Ciudad Quesada, junto a su esposa Kristina Hidalgo y su madre, Sylvia Hidalgo.

Ahí atendió a medios locales, para luego seguir hacia Grecia, donde acompañó a sus tías abuelas, Liliam y Mercedes, a sufragar.

Llegó a Pozos de Santa Ana, donde los partidarios se le acercaron a saludar.

“Ya empezó a calentar esto. En Grecia fue una gran cantidad de gente la que estaba votando, incluso haciendo fila fuera de la (Escuela) Simón Bolívar y eso es exactamente lo que queremos para hoy, que la gente salga a votar, que celebre esta fiesta, que es una fiesta única que tenemos aquí en Costa Rica y mucha gente se la desea, y ojalá que voten rojo y azul”, expresó.

El rojiazul siguió hacia la Escuela Yanuario Quesada, en Escazú, para luego hacer visitas a medios de comunicación.

Agradeció el apoyo de los expresidentes socialcristianos Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco, al tiempo que recordó la necesidad de conseguir la mayor cantidad de diputados “para sacar una agenda de progreso” y “emparejar la cancha”.