Jornada del candidato: Juan Carlos Hidalgo aspira a liderar ‘alianza nacional contra el continuismo’

El socialcristiano Juan Carlos Hidalgo votó en San Carlos y siguió hacia el Valle Central en un recorrido por centros de votación; asegura que ambiente calentó

Por Sebastián Sánchez

El aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, no dudó en responder que su aspiración tras esta jornada es liderar la alianza que se formaría para una segunda ronda electoral.








