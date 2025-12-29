Política

Auditoría del INS investigará presión de Rodrigo Chaves en favor de empresa mexicana Tradeco y reunión con el Zar de los Reaseguros

Pesquisa se hará a partir de las declaraciones hechas por la expresidenta y el exgerente general del INS

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva y Óscar Rodríguez
Mónica Araya, expresidenta del INS, y Luis Fernando Monge, exgerente general del INS
Mónica Araya, expresidenta del INS, y Luis Fernando Monge, exgerente general del INS (Archivo LN/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo ChavesTradecoChoreco CruzLuis Fernando MongeMónica ArayaINSGabriela Chacón
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.