Auditoría del INS investigará presión de Rodrigo Chaves en favor de empresa mexicana Tradeco y reunión con el Zar de los Reaseguros

El auditor general del Instituto Nacional de Seguros (INS), Gustavo Retana, confirmó que la Auditoría Interna abrirá en enero una investigación preliminar sobre la presunta presión del mandatario Rodrigo Chaves para que se le diera un seguro de caución a la empresa mexicana Tradeco. Además, indagará los hechos alrededor de la reunión con el “Zar de los Reaseguros”, un ecuatoriano cuestionado en su país por presuntos sobornos a funcionarios públicos.

La pesquisa dará inicio a partir de las declaraciones dadas por la expresidenta del INS, Mónica Araya, y el exgerente general de la institución, Luis Fernando Monge, ante la Comisión Permanente de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.

Los exfuncionarios del INS narraron llamadas del presidente en favor de Tradeco, constructora que estaba interesada en asumir un contrato del Estado, por $180 millones, para ampliar el tramo Barranca-Limonal de la ruta 1.

El 11 de diciembre, la expresidenta del INS, Mónica Araya, declaró bajo juramento que Rodrigo Chaves le gritó y la trató de incompetente cuando le comunicó que el Instituto no podía otorgar el seguro Tradeco porque no calificaba para ello.

Según Araya, Chaves le dijo que era “urgente” otorgar una garantía de cumplimiento a la empresa mexicana, pero no era posible. “Se lo expliqué con toda claridad al señor presidente. La respuesta fue un ‘no’ definitivo. El presidente se molestó y me indicó que debía ‘ver cómo lograrlo’”, continuó Araya.

Días después, ella supo que el mandatario llamó tanto a su entonces jefa de despacho y actual presidenta del INS, Gabriela Chacón, como al exgerente general, Luis Fernando Monge, para hablar sobre el posible seguro de caución para Tradeco, ya que la firma necesitaba poner una garantía para asumir el contrato de obra vial, el cual estaba en manos del consorcio H Solís-Estrella.

De acuerdo con la exjerarca, hubo más llamadas de Chaves hacia Chacón y Monge, aunque la actual jerarca sostiene que fue solo existió una llamada para solicitar información sobre el alcance de los seguros de caución.

Mónica Araya aseguró que Chaves incluso entregó un número telefónico de un representante de Tradeco para que la Gerencia del INS lo contactara.

Mónica Araya, expresidenta del INS, relató la forma en que la trató Rodrigo Chaves. Foto: (Archivo LN/La Nación)

“Posteriormente, el presidente me volvió a llamar. Me indicó que había conversado con Gabriela y con Luis Fernando y que era posible otorgar un seguro de caución, e incluso mencionó que la empresa podría aportar una garantía real, en caso de no calificar por el análisis financiero”, dijo Araya.

La exfuncionaria declaró que no se había realizado ningún análisis de cumplimiento, porque estos los lleva a cabo la Subgerencia Técnica del INS bajo la responsabilidad de la Gerencia General.

Luego, el gerente le informó de que la empresa mexicana no calificaba financieramente y tampoco había aportado garantía alguna.

Araya también relató los conflictos que tuvo con el mandatario Rodrigo Chaves en torno a dos licitaciones que ascendían a $17,3 millones y que, en su criterio, le costaron su destitución, el 8 de mayo del 2024.

Reunión con el Zar de los Reaseguros

El 18 de diciembre, en otra comparecencia, el exgerente Luis Fernando Monge reveló que, en enero del 2025, él y la actual presidenta del INS, Gabriela Chacón, se reunieron con el "Zar de los Reaseguros", Diego Sánchez Silva, un ecuatoriano que habría admitido sobornos en Ecuador para obtener contratos de reaseguros relacionados con bienes, obras y operaciones del Estado ecuatoriano, según informó el diario El Universo.

Según el exgerente del INS, Sánchez vino a Costa Rica con la idea de participar en los grandes contratos de reaseguros de Costa Rica, particularmente los de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Además, llegó acompañado por Hostos Rizik Lugo, funcionario del Gobierno de República Dominicana y exrepresentante de su país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), quien dijo ser un intermediario entre la empresa del ecuatoriano y la Casa Presidencial de Costa Rica.

Choreco presionó para transacción con agentes que estarían vinculados con Celso Gamboa

Por su parte, el exgerente general, Luis Fernando Monge, declaró el pasado 18 de diciembre, que Federico “Choreco” Cruz, amigo y exasesor de imagen del presidente Rodrigo Chaves, presionó para que el puesto de bolsa INS Valores aceptara el ingreso de $10 millones promovidos por dos agentes de seguros que estaban conectados con Celso Gamboa, quien actualmente acusado en Estados Unidos por presunto narcotráfico.

En una entrevista exclusiva con La Nación, el exgerente del INS explicó que los interesados pretendían hacer varios depósitos hasta alcanzar los $100 millones (unos ¢50.000 millones). Sin embargo, el oficial de cumplimiento, Roy Campos, descubrió que Gamboa estaba vinculado a varias empresas donde aparecían los dos agentes que querían introducir el dinero.

Con relación a esto, el auditor general, Gustavo Retana, afirmó que INS Valores es una subsidiaria del Grupo INS y como tal, y según el alcance de la Ley General de Control Interno, cuenta con su propia auditoría interna, la cual sería la responsable de investigar cualquier presunta irregularidad.

Luis Fernando Monge recordó que, en agosto del 2024, estando en Panamá, la presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, recibió una llamada del exasesor de Chaves, quien la presionó para que se permitiera la transacción de los $10 millones.

La transacción no prosperó porque la Oficialía de Cumplimiento Corporativa emitió una alerta para frenarla. Para ese momento, el exmagistrado no era requerido por la Justicia de Estados Unidos, pero sí había cuestionamientos sobre él en el ámbito financiero.

El 18 de diciembre, ante los diputados, cuando Monge narró las primeras pinceladas de este hecho, a su lado estaba la jerarca del INS, Gabriela Chacón, quien no desmintió lo que él estaba contando.

Solo adujo que ella no tenía información a mano y que Luis Fernando Monge solo estaba presentado una parte de la historia.

“Sobre la cooperativa y esos temas, no. Ahorita no me acuerdo de la información; creo que don Luis solo está dando una parte de la historia”, manifestó Chacón ese día.

Monge fue destituido de la Gerencia General en noviembre pasado, bajo el argumento de que la entidad registró pérdidas récord el año pasado.