Hostos Rizik, funcionario de República Dominicana, exdirector del BCIE y supuesto intermediario de Rodrigo Chaves, habría conectado al INS con el ‘Zar de los Reaseguros’

Hostos Rizik, mencionado como presunto intermediario entre Casa Presidencial y el INS, es actualmente funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de República Dominicana.

Hostos Rizik Lugo, funcionario del Gobierno de República Dominicana y exrepresentante de su país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), habría conectado al Instituto Nacional de Seguros (INS) de Costa Rica con el “Zar los Reaseguros”, Diego Sánchez Silva, un ecuatoriano cuestionado en su país por presuntos sobornos millonarios para obtener contratos de reaseguros.

Rizik habría hecho la gestión cuando aún se desempeñaba como director por República Dominicana ante el BCIE, en enero del 2025.

Según declaró Luis Fernando Monge, exgerente general del INS, el dominicano asistió junto con el Zar de los Reaseguros a una reunión con la presidenta ejecutiva del Instituto, Gabriela Chacón, y se presentó como “ intermediario entre Casa Presidencial , el reasegurador y el INS”.

De acuerdo con el exgerente del INS, el empresario originario de Ecuador estaba interesado en asumir contratos de reaseguros del INS, en especial los relacionados con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Dijo que representaba a una firma llamada Global Reinsurance.

Según pudo comprobar La Nación, los dos extranjeros entraron a Costa Rica el 29 de enero del 2025 y salieron el 31 de ese mismo mes, de modo que la reunión ocurrió en alguno de esos tres días.

El BCIE confirmó a este medio que Hostos Rizik trabajó como representante de República Dominicana hasta el 21 de febrero de este año.

No obstante, el 31 de enero, el mismo día en que Rizik salió de Costa Rica, el presidente del país caribeño, Luis Abinader, lo nombró director general del Fideicomiso RD Vial. Luego, regresó a Costa Rica el 23 de junio y se fue al día siguiente.

La última entrada de Rizik se registró el 27 de noviembre y también permaneció un día en territorio costarricense, pues su salida fue el 28 del mismo mes, según los reportes de entradas y salidas al país de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Él mismo publicó, en diciembre del 2023, una fotografía de una reunión en Casa Presidencial, en Zapote, con el mandatario Rodrigo Chaves.

Hostos Rizik y Rodrigo Chaves, en diciembre del 2023. Tomada de la red social X del funcionario dominicano. (Tamada de la red social X /X (antes Twitter))

“Un gusto saludar durante mi visita en Costa Rica al presidente @RodrigoChavesR amigo de la República Dominicana y del Presidente @luisabinader”, publicó Rizik el 6 de diciembre de 2023 en su cuenta de X (antes Twitter).

Luego, en noviembre del 2024, dos meses antes de la reunión con el INS, publicó que estaba desarrollando una agenda de presentación de proyectos junto a Chaves.

El presidente dominicano Abinader habría nombrado a Rizik como representante de su país ante el BCIE desde setiembre del 2020.

BCIE niega relación alguna

El BCIE negó que la reunión de Rizik en el INS tuviese relación alguna con el desempeño de su cargo en el banco regional.

El multilateral aclaró que la entidad no autorizó ni promovió reuniones o acercamientos del dominicano con autoridades o entidades públicas o privadas de Costa Rica, “ni dichas actuaciones guardan relación alguna con proyectos, operaciones, decisiones o acciones del Banco”.

De acuerdo con la institución centroamericana, a su personal no se le permite ejercer representaciones informales o paralelas .

El testimonio del exgerente del INS

El pasado 18 de diciembre, ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, el exgerente del INS, Luis Fernando Monge, relató:

“Doña Gabriela (Chacón) me convocó a una reunión. Ni en mi agenda ni en la de ella se decía con quién o quiénes, ni el motivo, algo extraño en el protocolo de visitas a la Presidencia y a la Gerencia del INS. Recuerdo solo dos nombres: Diego Sánchez Silva y un señor llamado Hostos Rizik, quien se presentó como un intermediario entre Casa Presidencial, el reasegurador y el INS “.

Fuentes conocedoras del caso confirmaron que el presunto intermediario es la misma persona que laboraba en el BCIE y que hoy es funcionario gubernamental de República Dominicana.

El exgerente del INS aseveró que, al terminar la reunión, confirmó en Google que Diego Sánchez Silva era una persona cuestionada y le reclamó a la presidenta de la aseguradora estatal por no haber evitado la reunión.

Según informó el medio El Universo de Ecuador en el 2024, Sánchez testificó en Miami, Estados Unidos, en el juicio contra del excontralor general de Ecuador, Carlos Pólit Faggioni, e hizo varias revelaciones bajo juramento.

Según el rotativo, el empresario admitió que entregó un soborno de $510.000 al excontralor y otro de $250.000 a Pedro Solines Chacón, exalto cargo del gobierno de Rafael Correa y exsuperintendente de Bancos, con el fin de mantener contratos con Seguros Sucre, una de las principales empresas encargadas de asegurar bienes, obras y operaciones del Estado ecuatoriano.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader (izquierda), nombró a Hostos Rizik (derecha) como su representante ante el BCIE desde el 2020 y estuvo como director hasta febrero pasado. Foto: (BCIE/La Nación)

Trayectoria de Rizik desde el Partido Revolucionario Moderno

El nombre completo del funcionario es Hostos José Rizik Lugo. En el 2018, se convirtió en el candidato más joven –22 años en marzo de ese año– en ser electo en la convención del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que está en el poder desde el 2020, con Luis Abinader como presidente.

En esa ocasión fue electo en el principal organismo de dirección del comité municipal de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

En febrero del 2019 fue designado subsecretario nacional de Comunicaciones del Partido Revolucionario Moderno por la Dirección Ejecutiva del partido, convirtiéndose en la persona más joven en ostentar un cargo en el gabinete del PRM.

Rizik llegaba como un profesional en Negocios y Finanzas con máster en Comunicación Política y Gobernanza. Fue reconocido con el Premio de la Juventud por sus aportes a los Derechos Humanos de la Niñez y la Juventud, de acuerdo con Diario Libre.

Fue director ejecutivo ad honorem de la Unidad de Evaluación, Seguimiento y Formulación de Proyectos (UESP) de la Presidencia de la República, desde donde gestionó proyectos de la agenda presidencial.

Desde el 2022, Rizik ha visitado Costa Rica siete veces, según datos proporcionados por la Dirección General de Migración y Extranjería. Tres de ellas se han registrado este año.

La Nación le escribió un correo a Rizik para conocer los detalles de esa reunión en el INS que relató el exgerente Monge, pero al momento de publicar este artículo no se había obtenido una respuesta.

Rizik posee una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana (Unibe), una maestría en Finanzas y Gestión Bancaria de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), y otra en Gobernanza Estratégica y Comunicación Política de The George Washington University (GWU University).

Además, ha recibido formación especializada en Innovación Estratégica y Desarrollo Internacional en la Universidad de Oxford.