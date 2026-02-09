Álvaro Ramos revela la ‘línea roja’ de la fracción liberacionista en la Asamblea Legislativa

Los diputados electos del Partido Liberación Nacional se reunieron con el excandidato presidencial Álvaro Ramos el 4 de febrero de 2026.

Álvaro Ramos, excandidato a la presidencia del Partido Liberación Nacional (PLN), dio a conocer cuál será la “línea roja” de la fracción verdiblanca entrante, conformada por 17 diputados. Se trata de la oposición más numerosa frente a la bancada oficialista del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), que contará con mayoría absoluta tras elegir a 31 diputados.

Ramos explicó la mañana de este lunes, en el programa Malas Compañías de Teletica Radio, que desde la semana pasada sostuvo una reunión con la bancada entrante para escuchar a sus integrantes, hacer un diagnóstico y definir líneas rojas. La más importante de estas, dijo, será el levantamiento de las garantías individuales.

El número de escaños del oficialismo resulta insuficiente para alcanzar los 38 votos requeridos para aprobar la reforma constitucional necesaria para levantar o suspender derechos y garantías individuales, una iniciativa defendida por el oficialismo durante la campaña electoral como una medida para afrontar la crisis de inseguridad.

El excandidato afirmó que esas garantías “no se levantan”, y sostuvo que desde el periodo de campaña fue muy claro en exponer su posición sobre la propuesta.

De entre las iniciativas que eventualmente se discutan en el Congreso, Ramos explicó que esta es la única que no tiene tiempo de reacción, pues en el momento en que se convoque, los diputados deben emitir su voto. En ello, dice, radica la importancia de tener una comunicación clara y coordinación, para que la totalidad de la fracción no avale la declaratoria de un estado de excepción.

“Tiene que estar muy clara la fracción de que no, no lo avalamos”, insistió.

El excandidato no descartó la posibilidad de que, eventualmente, algún diputado de su fracción le dé la espalda al partido, como ocurrió en los últimos cuatro años, por ejemplo, con el diputado verdiblanco Gilberth Jiménez, quien se declaró independiente e hizo pública su afinidad con el partido oficialista.

Otra situación se dio con la legisladora Carolina Delgado, quien se separó del voto de la fracción en la decisión de levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, en setiembre del año anterior, para afrontar una causa penal por el caso BCIE-Cariñitos, y otra en diciembre, para que el Tribunal Supremo de Elecciones indagara 15 denuncias por beligerancia política.

A la lista se suma la separación de la diputada Sonia Rojas, quien se ausentó de la segunda votación sobre la inmunidad de Chaves, debido a una cirugía estética que agendó justo para ese día.

Los nueve escaños restantes de la oposición estarán en manos de las bancadas del Frente Amplio (7), la Coalición Agenda Ciudadana (1) y la Unidad Social Cristiana (1). En todos los casos, se han opuesto a la propuesta de Partido Pueblo Soberano que suspendería garantías individuales.