Álvaro Ramos valora asumir la presidencia del PLN

El excandidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, valora asumir la presidencia del partido verdiblanco, que hoy ostenta Ricardo Sancho Chavarría.

Consultado sobre su siguiente paso tras la derrota en los comicios, en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio, Ramos aseguró que trabajará para articular la fracción entrante, conformada por 17 curules; pero también deberá tomar decisiones sobre qué ocurrirá con el partido liberacionista.

“Esto funciona de una manera muy lógica, si yo voy a asumir un liderazgo político de aquí en adelante, tengo que empezar por asumir la presidencia del partido, poner gente de mi confianza en otro puesto de dirección del partido”, afirmó.

El excandidato agregó que buscará reorganizar la forma en la que funciona el Balcón Verde, ya que actualmente no existe una coordinación directa y permanente con la bancada en la Asamblea Legislativa.

El objetivo, según explicó, es construir un partido más “disciplinado”, en el que se llegue a consensos y estos se comuniquen de manera clara, para evitar desviaciones, como ocurrió en años recientes.

Ramos afirmó que, incluso si no asume la presidencia del partido, seguirá trabajando de cerca con la fracción liberacionista. Desde la semana anterior, dijo, tras conocerse los resultados electorales, sostuvo una primera reunión para escuchar a los legisladores entrantes y definir la línea que seguirán durante los siguientes cuatro años en el Congreso.