Álvaro Ramos a alajuelenses: ¿De verdad quieren votar por un defensor de narcos y violadores?

El candidato del PLN, Álvaro Ramos, consideró una debilidad que Laura Fernández no le pida a José Miguel Villalobos que renuncie a su candidatora a diputado por Alajuela.

Álvaro Ramos, candidato presidencial de Liberación Nacional (PLN), cuestionó este viernes, nuevamente, que la aspirante chavista de Pueblo Soberano a la Presidencia, Laura Fernández, tenga un abogado defensor de presuntos narcotraficantes y de violadores en su papeleta para diputados por Alajuela.

A la luz de la polémica surgida sobre la labor de José Miguel Villalobos, candidato en el primer lugar de la nómina alajuelense, en defensa de un pastor sentenciado por abuso sexual y violación a una niña de 14 años, Ramos hizo un llamado a los costarricenses para que piensen bien su voto, este domingo 1. º de febrero.

“Aquí yo no estoy haciendo ningún juicio, ni pidiendo que lo encierren a él. Estoy diciéndole a la gente, y es válido preguntar: ¿Usted quiere votar por él, seguro? Si quieren votar por él, es cosa suya, lo respetaremos, pero ¿de verdad quieren por un defensor de narcos? Esa es la pregunta fundamental", dijo el candidato liberacionista.

Ramos añadió que es una pésima señal, para un país herido por el narcotráfico y la violencia, en particular la violencia contra las mujeres y las niñas, “porque 14 años es solo un poco mayor que mi propia hija (tiene ocho años)”.

El liberacionista agregó que es indignante e inaceptable lo dicho por Villalobos y consideró una señal de enorme debilidad de parte de Laura Fernández, candidata del continuismo de Rodrigo Chaves, “no poder pedirle la renuncia al aspirante a diputado con claridad; no está mostrando liderazgo”.

Si bien el candidato presidencial del PLN reconoció que es legal trabajar como defensor de personas acusadas por narcotráfico y violación, una cosa es la legalidad de ese trabajo como defensor y otra que esa persona quiera representar al país en la Asamblea Legislativa.

“Los pedidos para que José Miguel Villalobos renuncie a la curul son muy importantes”, dijo Ramos.

¿De dónde surge la polémica sobre Villalobos?

Durante el debate presidencial organizado por Repretel, el pasado martes 27 de enero, el candidato del Frente Amplio, Ariel Robles, le cuestionó a Fernández su posición sobre el hecho de que Villalobos calificó como “normal” una relación sexual entre un adulto de 55 años y una niña de 14 cuando, en función de abogado, Villalobos defendió a un pastor.

Tras los cuestionamientos, aunque Fernández declaró no estar a favor de las aseveraciones, le replicó a Robles que, si tenía pruebas contra algún candidato de su partido, presentara una denuncia.

La aspirante de Pueblo Soberano cuestionó desde entonces la veracidad de la posición de su candidato a diputado con respecto al tema. En el programa Amelia Rueda, incluso pidió pruebas, pues afirmó que ella misma conversó con Villalobos y este negó haberse referido de esa forma.

Sin embargo, la mañana de este jueves trascendió una declaración actual de Villalobos, ya como candidato a diputado por el partido chavista. En el video, un creador de contenido le consultó sobre los hechos referidos. El candidato sostuvo que la víctima de violación “no era una niña”, aunque la menor tenía 14 años cuando empezaron los abusos por parte del pastor.

Villalobos indicó que la condena a su cliente de 34 años de cárcel por delitos sexuales no es justa.

“En ese caso, efectivamente, acusaron a una persona por abusos sexuales contra una menor; no era una niña, tenía 15 o 16 años cuando se produjeron los hechos y salió condenado; sigo pensando que no era culpable“, aseveró el candidato en un video publicado en redes sociales por un usuario llamado Rubén Rodríguez.

Villalobos fue el representante legal del pastor Arce Díaz, quien es vecino de Heredia y fue declarado culpable el 28 de noviembre de 2022 en primera instancia, por tres delitos de abuso sexual, uno de violación calificada y uno de tentativa de violación calificada. Lo condenaron a 34 años de cárcel.

La sentencia fue ratificada tanto en tribunales de Apelación como de Casación, en mayo y setiembre del 2023.

La menor de edad tenía 14 años cuando empezaron los hechos y los abusos se extendieron hasta cuando tenía 15 años. Todo ocurrió entre el 2011 y el 2012, cuando la familia de la niña se congregaba en la iglesia que lideraba el ahora condenado.

Tanto el Tribunal de Apelación del III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón, en resolución 00459-2023, como la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia de casación penal 00791-2023, dejaron en firme la resolución contra Ronaldo Adolfo Arce Díaz.

En la apelación, José Miguel Villalobos aseguró que los hechos atribuidos al pastor “describen una relación sexual normal y no una que se lograra mediante actos de intimidación o en razón de la vulnerabilidad de la menor de edad”. Así consta en la sentencia del Tribunal de Apelación.

Los jueces estuvieron en desacuerdo con el argumento de Villalobos, pues los delitos de abuso sexual y violación quedaron probados y las “acciones abusivas en contra de la ofendida se dieron en aras de que el acusado tuviera poder sobre la agraviada, surgido de ser su guía espiritual y persona adulta de confianza de la niña y su familia”.

José Miguel Villalobos no solo es el candidato a diputado de Laura Fernández en el primer lugar de Alajuela, sino que también es el abogado del presidente de la República, Rodrigo Chaves.