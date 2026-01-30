Política

Álvaro Ramos a alajuelenses: ¿De verdad quieren votar por un defensor de narcos y violadores?

Candidato del PLN insistió en que es pésima señal que haya un aspirante a diputado con ese perfil entre los chavistas

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
30/01/2026/ El candidato presidencial por el partido Liberación Nacional PLN brinda conferencia de prensa a los medios previo a las elecciones del 1 de febrero en el hotel Corobici / foto John Durán
El candidato del PLN, Álvaro Ramos, consideró una debilidad que Laura Fernández no le pida a José Miguel Villalobos que renuncie a su candidatora a diputado por Alajuela. (John Durán/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Candidatos presidencialesÁlvaro RamosJosé Miguel VillalobosCandidato a diputadoViolación a niñaDefensor de narcos
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.