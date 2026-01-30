Sucesos

Hermana de la doctora asesinada, María Luisa Cedeño, pide no votar por José Miguel Villalobos, candidato a diputado y defensor de uno de los acusados

Villalobos defendió al acusado Harry Boddan, dueño del Hotel Mansion INN, donde fue asesinada la anestesióloga. Empresario salió del país y tiene pendiente nuevo juicio por esta causa

Por Natalia Vargas
José Miguel Villalobos, candidato a diputado por Pueblo Soberano, defendió a uno de los acusados de cometer el crimen de María Luida Cedeño.
José Miguel Villalobos, candidato a diputado por Pueblo Soberano, defendió a uno de los acusados de cometer el crimen de María Luisa Cedeño. (La Nación /La Nación)







