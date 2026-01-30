Hermana de la doctora asesinada, María Luisa Cedeño, pide no votar por José Miguel Villalobos, candidato a diputado y defensor de uno de los acusados

José Miguel Villalobos, candidato a diputado por Pueblo Soberano, defendió a uno de los acusados de cometer el crimen de María Luisa Cedeño.

Aura Lupita Cedeño, hermana de la doctora María Luisa Cedeño, quien fue asesinada en un hotel en Quepos en julio del 2020, llamó a no votar por el candidato a diputado por el primer lugar en Alajuela del Partido Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos.

En su mensaje, publicado la mañana de este viernes en su cuenta de Facebook, Cedeño recordó que Villalobos defendió en el proceso judicial al estadounidense Harry Bodaan, uno de los acusados de participar en el femicidio.

Hermana de María Luisa Cedeño comparte fuerte mensaje

El hombre fue absuelto, junto a otro imputado identificado como Luis Carlos Miranda Izquierdo. La Fiscalía interpuso un recurso de apelación que fue acogido y ambos deberán enfrentar un segundo juicio, el cual aún no tiene fecha.

Bodaan salió del país y, desde ahí, escribió y promocionó un libro sobre el caso.

“Vota por las mujeres a las que silenciaron”

Aura Lupita envió un poderoso mensaje desde la posición de su hermana, quien este primero de febrero no podrá acudir a las urnas.

“Vota por mí, por María Luisa Cedeño Quesada y por todas las otras mujeres a las que silenciaron. Vota por regresarle a este país que tanto amé la paz y el respeto que lo caracterizan. Vota recordando a cada una de las mujeres que te hacen falta, por aquellas que hoy no pueden poner su X contra la violencia, el abuso y la agresión”, se escucha.

“Vota en nombre de aquellas niñas, jóvenes, mujeres que no dieron su consentimiento, pero que sufrieron el horror. Vota en nombre de sobrevivientes que hoy temen que en el Poder Legilsativo esté quien ha defendido a quienes nos atacaron, a quien nos silenció”, continuó diciendo.

El mensaje señala que la intención no es decirle a la gente por quién votar, sino una invitación a emitir un voto basado en valores.

“Lo dejo en tus manos, confió en que mi familia, mis compañeros, mis amigos que no me han olvidado, votarán tomándome en cuenta. Por ellos y por todas la víctimas, por favor, si usted vota en la provincia de Alajuela, no vote por José Miguel Villalobos, es un abogado que por unos colones defendió a uno de los responsables de mi muerte y quien hoy no solo está libre, sino que lucra con el dolor y el horror de mi muerte”, continúa el mensaje.

“Costa Rica merece una Asamblea Legislativa honesta, ética, que ponga por encima la vida y la seguridad de todos sus habitantes y que continúe velando por los derechos y la seguridad de su pueblo. Recuerden que cada voto cuenta y el tuyo vale por quienes no podemos hacerlo. Con cariño, Luisita”, concluyó el video.