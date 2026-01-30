Laura Fernández declara finalmente si pedirá o no renuncia a José Miguel Villalobos tras hablar de ‘relación sexual normal’ sobre violación de niña de 14 años por parte de pastor

Laura Fernández indicó que no pedirá la renuncia de su candidato a diputado José Miguel Villalobos, quien calificó de normal una relación entre un adulto y una menor de 14 años.

La candidata Laura Fernández, que busca la Presidencia por el partido chavista Pueblo Soberano, aseguró la noche de este jueves que no pedirá la renuncia del candidato a diputado por el primer lugar en Alajuela, José Miguel Villalobos, por sus declaraciones en las que avaló una relación entre un pastor de 55 años y una menor de 14.

Fernández brindó las declaraciones en una entrevista en vivo en Repretel, en la que el periodista Randall Rivera le cuestionó si le solicitará a Villalobos separarse de la candidatura. “¿No es demasiado grande el lastre que tiene con José Miguel Villalobos para mantenerlo en la fórmula?”, le consultó Rivera.

La candidata oficialista replicó con un contundente: “No, jamás” .

“A mí me parece que todos los candidatos que tiene Pueblo Soberano, con quienes sostuve de paso una entrevista, entrevisté a cualquier cantidad de aspirantes a la diputación y me aseguré de que las personas que van por todas las provincias sean personas de principios y valores, sean personas con capacidad técnica y personas con estatura moral”, defendió.

El periodista no hizo repregunta sobre el tema. Fernández agregó que el caso corresponde a uno que suelen abordar abogados penalistas y aseguró que el único escenario en el que solicitaría que alguna persona de su entorno se aparte de una candidatura o de un puesto en el Gobierno sería una investigación en la Fiscalía por un “delito serio”.

“No estas payasadas de que la Fiscalía le tiene abierto a uno causas porque una fe de erratas salió tardía en La Gaceta”, indicó.

Si hay “un caso de esos (serio)”, la aspirante afirmó que sería la primera en denunciarlo y en pedirle que se haga a un lado para que “le haga un bien a Costa Rica”. Concluyó que los cuestionamientos que enfrenta Villalobos no corresponden a un caso de ese tipo.

Origen de la polémica

Durante el debate presidencial organizado por Repretel, el pasado martes 27 de enero, el candidato del Frente Amplio, Ariel Robles, le cuestionó a Fernández su posición sobre el hecho de que Villalobos calificó como “normal” una relación sexual entre un adulto de 55 años y una niña de 14 cuando, en función de abogado, Villalobos defendió al pastor.

Tras los cuestionamientos, aunque Fernández declaró no estar a favor de las aseveraciones, le replicó a Robles que, si tenía pruebas contra algún candidato de su partido, presentara una denuncia.

La aspirante de Pueblo Soberano cuestionó desde entonces la veracidad de la posición de su candidato a diputado con respecto al tema. En el programa Amelia Rueda, incluso pidió pruebas, pues afirmó que ella misma conversó con Villalobos y este negó haberse referido de esa forma.

Sin embargo, la mañana de este jueves trascendió una declaración actual de Villalobos, ya como candidato a diputado por el partido chavista. En el video, un creador de contenido le consultó sobre los hechos referidos. El candidato sostuvo que la víctima de violación “no era una niña”, aunque la menor tenía 14 años cuando empezaron los abusos por parte del pastor.

Villalobos indicó que la condena a su cliente de 34 años de cárcel por delitos sexuales no es justa.