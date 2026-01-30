Política

Laura Fernández declara finalmente si pedirá o no renuncia a José Miguel Villalobos tras hablar de ‘relación sexual normal’ sobre violación de niña de 14 años por parte de pastor

El aspirante a diputado enfrenta críticas por su defensa legal de un pastor condenado por delitos sexuales.

Por Natalia Vargas
Laura Fernández y José Miguel Villalobos.
Laura Fernández indicó que no pedirá la renuncia de su candidato a diputado José Miguel Villalobos, quien calificó de normal una relación entre un adulto y una menor de 14 años. (La Nación/La Nación)







