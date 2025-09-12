Sucesos

Tribunal de apelación ratifica condena a Teodoro Herrera por crimen de María Luisa Cedeño

El hombre recibió la pena máxima permitida por la legislación costarricense

Por Natalia Vargas
Anestesióloga María Luisa Cedeño fue asesinada en julio del 2020 en un hotel en Quepos. Foto:
Tribunal ratificó condena contra Teodoro Herrera, por el homicidio de María Luisa Cedeño. (Archivo)







