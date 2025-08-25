Editorial

Editorial: El urgente cambio de rumbo en seguridad y el disco rayado de repartir culpas

Lejos de prestar atención al diagnóstico sobre la inseguridad hecho por la expresidenta Laura Chinchilla, Rodrigo Chaves reaccionó con desdén y ataques. La esperanza es que el deterioro no llegue a extremos irreversibles de aquí a mayo y que un próximo gobierno impulse el necesario cambio de rumbo

Por La Nación
Expresidenta Laura Chinchilla y presidente Rodrigo Chaves
La expresidenta Laura Chinchilla compareció ante los diputados el pasado 14 de agosto. El mandatario, Rodrigo Chaves, reaccionó diciendo que el problema de la inseguridad “no es tan grande como lo quieren poner”. (Archivo LN/Archivo LN)







