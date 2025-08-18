Natalia Díaz: el gobierno de Rodrigo Chaves perdió el control de la seguridad del país

Natalia Díaz, candidata presidencial por Unidos Podemos (UP), afirmó que el presidente Rodrigo Chaves ha perdido el control de la seguridad en Costa Rica y cuestionó la forma en que el gobierno ha manejado este tema, pese a que ella formó parte del Poder Ejecutivo cuando Costa Rica alcanzó en 2023 una cifra récord de homicidios y se ubicó entre los países más violentos de Centroamérica.

“La seguridad es responsabilidad del presidente. Y aunque he acompañado iniciativas del actual gobierno, lo cierto es que el tema está fuera de control”, indicó este lunes la exministra de la Presidencia, mediante un comunicado de prensa.

Natalia Díaz cuestionó manejo del presidente Rodrigo Chaves de la seguridad del país

La exjerarca cuestionó las acciones emprendidas por el gobierno y pidió firmeza para enfrentar la crisis que afecta al país.

No obstante, mientras Díaz ocupaba una silla en el gabinete de Chaves, Costa Rica registró 907 homicidios en 2023, la cifra más alta de la historia del país. La tasa de asesinatos pasó de 12,5 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 17,2.

LEA MÁS: Natalia Díaz: ‘Estuve muy cerca en la toma de decisiones del presidente’

En ese mismo año, pese a la cifra récord de homicidios que enfrentaba el país, el mandatario renunció a impulsar los proyectos de ley sobre seguridad ciudadana que presentó su administración.

“Le ordeno en este momento a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que desconvoque, de manera inmediata, todos los proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo”, dijo Chaves en ese entonces, durante un acto en la Escuela Nacional de Policía en Pococí, Limón.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves renuncia a sus proyectos de ley sobre seguridad ciudadana

Si bien la cifra se redujo en el 2024, con un registro de 880 homicidios en total, se trata del segundo peor registro en la historia nacional.

Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos (UP), criticó la gestión en materia de seguridad del gobierno de Rodrigo Chaves, del cual ella formó parte como ministra de la Presidencia.

Díaz señaló cercanía con el presidente en la toma de decisiones

En una entrevista en julio, con Revista Dominical, Díaz reconoció su cercanía con el presidente Chaves.

“Trabajé de la mano con él, viviendo la experiencia de ser el gobierno, que es donde está el poder real, donde se puede ejercer. Hay limitaciones, no es lo mismo ser ministro que ser presidente. Pero estuve muy cerca en la toma de decisiones del presidente“, declaró en aquel momento.

LEA MÁS: Natalia Díaz corrige a Rodrigo Chaves sobre reforma a prisión preventiva

Mencionó que sus líneas rojas serían aquellas acciones que comprometieran su “visión”, “principios y valores”.

“Si yo hubiera sentido que eso pasa en algún momento, me hago a un lado y no continúo. Si yo veo que es algo contradictorio a lo que yo siempre he defendido, si dicen que van a enviar un paquete de impuestos, que van a crear más instituciones. Ese tipo de cosas. O si hay temas de fondo, delicados, que comprometan lo que yo creo que debe ser lo correcto", manifestó.

Díaz renunció al gobierno en junio del 2024, para aspirar a la presidencia de la República con Unidos Podemos.

LEA MÁS: Natalia Díaz renuncia a Ministerio de la Presidencia y ya está designada la sustituta

Ahora, como candidata presidencial, Díaz manifestó que “las familias que hoy viven el horror de la violencia necesitan un Estado que las defienda ya” y que no le puede pedir a la gente “que aguante hasta las elecciones del otro año”.

Consecuencias de la crisis de inseguridad

Aseguró que la crisis de inseguridad afecta el empleo, la inversión y la paz del país. Igualmente, destacó que la situación actual “daña como nos ven desde afuera”.

“En Costa Rica hoy ocurre un homicidio cada 10 horas. Cada vez más comerciantes denuncian que están siendo víctimas de extorsión. Y todos los días hay asaltos, estafas y crímenes que nos roban la tranquilidad. Esto no solo daña como nos ven desde afuera… también destruye cómo nos sentimos por dentro”, indicó Díaz.

LEA MÁS: Natalia Díaz acusa a Rodrigo Chaves de revisar su gestión como ministra debido a sus aspiraciones electorales

El aumento en la violencia criminal, también resultó en que Costa Rica subiera al tercer puesto en tasa de homicidios entre los países de Centroamérica y tomando en cuenta a República Dominicana, según fue consignado en el Informe Estado de la Nación en 2024.

Costa Rica solo fue superada por Honduras, con una tasa de 31,14 por cada 100.000 habitantes y Belice, con una tasa de 19,7.

LEA MÁS: Trump cita a San José, Costa Rica, entre las peores ciudades del mundo en términos de inseguridad

El pasado 11 de agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, incluyó a San José entre las peores capitales de América en términos de seguridad. Hizo la afirmación sobre la ciudad costarricense al defender su decisión de desplegar a la Guardia Nacional para “limpiar” a Washington de la delincuencia de las “pandillas violentas”.

Por su parte, Juan Carlos Chavarría, presidente de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham), señaló que, aunque la seguridad siempre ha sido un factor a considerar para invertir, en Costa Rica solía percibirse como un elemento neutro. Sin embargo, reconoció que la situación ha cambiado y que las empresas ahora manifiestan preocupación por el deterioro de este factor en el país.