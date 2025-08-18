Política

Natalia Díaz: el gobierno de Rodrigo Chaves perdió el control de la seguridad del país

La candidata de Unidos Podemos cuestiona la gestión del gobierno, pese a que durante su paso como ministra de la Presidencia el país registró cifra récord de homicidios y ella estuvo cerca de las decisiones de mandatario

Por Lucía Astorga

Natalia Díaz, candidata presidencial por Unidos Podemos (UP), afirmó que el presidente Rodrigo Chaves ha perdido el control de la seguridad en Costa Rica y cuestionó la forma en que el gobierno ha manejado este tema, pese a que ella formó parte del Poder Ejecutivo cuando Costa Rica alcanzó en 2023 una cifra récord de homicidios y se ubicó entre los países más violentos de Centroamérica.








