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Editorial: Trump y Xi Jinping: mucha pompa, pocas certezas y tensión sobre Taiwán

Donald Trump y Xi Jinping redujeron tensiones inmediatas, pero alcanzaron pocos acuerdos. Estados Unidos apostó a logros inmediatos; China, a un cambio en la relación con horizonte más largo

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Por La Nación
El presidente de China, Xi Jinping, gesticula mientras se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una visita a los jardines de Zhongnanhai en Pekín el 15 de mayo de 2026.
Los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, durante una visita a los jardines de Zhongnanhai en Pekín, el pasado 15 de mayo. (EVAN VUCCI/AFP)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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