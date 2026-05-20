Editorial: Trump y Xi Jinping: mucha pompa, pocas certezas y tensión sobre Taiwán

Los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, durante una visita a los jardines de Zhongnanhai en Pekín, el pasado 15 de mayo.

Casi diez años después de su viaje a China, en 2017, durante su primer periodo presidencial, Donald Trump regresó la semana pasada a Pekín para una nueva visita de Estado y prolongados encuentros con su colega, Xi Jinping. Hasta ahora, poco se sabe en detalle sobre los resultados. No fue emitido un comunicado conjunto, no se firmaron acuerdos específicos y las versiones oficiales sobre lo alcanzado varían según provengan del anfitrión o los visitantes. Por esto, resulta difícil evaluar el resultado integral de esta cumbre.

Trump viajó con la expectativa de logros inmediatos, sobre todo en comercio e inversiones. La preparación del viaje no estuvo a cargo del secretario de Estado, Marco Rubio, sino de Scott Bessent, del Tesoro. Además, se hizo acompañar por varios titanes del mundo de la tecnología y las finanzas. Entre estos estuvieron Elon Musk, de Tesla y SpaceX; Tim Cook, de Apple; David Salomon, del banco de inversiones Goldman Sachs, y otros presidentes de poderosas compañías, como Boeing (aeronáutica), Nvidia (microprocesadores de punta) y Black Rock (finanzas). A ellos se sumó su hijo Eric, vinculado a varias empresas familiares.

Por ahora, sin embargo, no se ha revelado ningún acuerdo en firme en el ámbito económico. De hecho, Trump dijo que no había discutido asuntos tarifarios con Xi, aunque anunció que China se comprometió a comprar 200 aviones Boeing (300 menos que la expectativa existente) y a importar más de $10.000 millones de productos agrícolas estadounidenses.

Bessent se refirió a negociaciones apenas en curso para crear un “consejo de comercio” y otro de inversiones, y acordar un protocolo para impedir que actores no estatales obtengan los modelos más avanzados de inteligencia artificial.

Xi, por su parte, mencionó que habían alcanzado “un importante consenso para mantener relaciones económicas y comerciales estables, expandir la cooperación en varios campos y abordar de manera apropiada las preocupaciones de cada parte”. Además, se refirió a una fórmula de “estabilidad estratégica constructiva”, acompañada de cooperación y competencia con límites apropiados. Todas son generalidades, aunque con un evidente sesgo hacia la estabilidad.

Sí fue muy directo, incluso diplomáticamente amenazante, sobre Taiwán, la vibrante democracia insular autónoma que China reclama como propia, y que Estados Unidos, aunque no la reconoce diplomáticamente, apoya en varios sentidos, incluida la venta de armas. Un manejo inapropiado estadounidense, aseguró Xi, podría conducir a “una situación extremadamente peligrosa” entre ambas potencias.

Trump, según dijo, eludió el tema en sus conversaciones. En cambio, reconoció haber conversado extensamente sobre una acordada venta de $14.000 millones en armamentos a Taiwán. Su simple discusión, y la afirmación de que estaba reconsiderándola, ha generado enorme y justificada preocupación en el gobierno de la isla.

Trump también resaltó coincidencias con Xi sobre la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán, su rechazo mutuo a que adquieran armas nucleares y el supuesto compromiso chino de no venderle material militar. La Cancillería china se limitó a una breve declaración: “No hay necesidad de que esta guerra (en Irán), que nunca debió haber ocurrido en primer lugar, continúe”.

Ante la falta de compromisos concretos y las versiones distintas sobre múltiples temas, pocas cosas han quedado claras hasta ahora.

Una es que, en medio de la admiración manifiesta de Trump por la acogida, sus múltiples elogios al autócrata Xi y el enorme despliegue de pompa y circunstancia con que fue tratado, China logró posicionarse ante el mundo, al menos en imagen, como un “igual” frente a Estados Unidos. En este caso, el beneficio es unilateral.

Otra es que ambos mandatarios insistieron en trabajar a partir del respeto mutuo entre sus naciones y caminar hacia una relación más estable, a pesar de sus enormes diferencias. Si esta determinación es bien manejada, podrá contribuir a reducir las tensiones globales, con beneficios generales. Pero si la estabilidad se logra restándole apoyo a aliados tradicionales –como Taiwán–, desdeñando principios –como el respeto a los derechos humanos– o a partir de una visión bipolar de esferas de influencia, el resultado será cuestionable.

Por el momento, la retórica crispada ha bajado; también, la posibilidad de que las rivalidades entre ambas potencias conduzcan a conflictos abiertos. Es algo bueno, pero, más allá de ello, muy poco puede afirmarse.