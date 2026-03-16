China y Estados Unidos afirman que sus negociaciones comerciales han sido ‘constructivas’

Las dos mayores economías del mundo retomaron el diálogo comercial durante el fin de semana, en una reunión que llega en un contexto internacional especialmente tenso.

Pekín. China y Estados Unidos afirmaron este lunes haber mantenido negociaciones económicas y comerciales “constructivas” en París, en plena guerra en Oriente Medio.

“Han sido constructivas y ponen de manifiesto la estabilidad de la relación”, declaró a periodistas el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, tras reunirse con una delegación china en la capital francesa.

El representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, también declaró a los periodistas que han coincidido en que unas relaciones comerciales bilaterales estables benefician a ambos países y al mundo, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

Las dos delegaciones examinaron la posibilidad de establecer un mecanismo de trabajo bilateral para promover la cooperación comercial y en inversión, añadió.

Las negociaciones, celebradas durante el fin de semana y concluidas el lunes, fueron consideradas por muchos como el preludio de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Pekín.

Washington anunció previamente que Trump visitaría China del 31 de marzo al 2 de abril, pero la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el lunes a Fox News que “es muy posible que la reunión se retrase” debido a la guerra en Oriente Medio.

Estados Unidos anunció la semana pasada nuevas investigaciones comerciales contra 60 economías, incluida China, por sobrecapacidad industrial.

Funcionarios estadounidenses afirmaron que las investigaciones se centrarán en “la falta de medidas contra el trabajo forzoso” y en si esto perjudica al comercio estadounidense.

Esta medida abre la puerta a nuevas sanciones, lo que provocó las críticas de China.

Pekín declaró el lunes que ha pedido a Washington “corregir sus prácticas comerciales erróneas”.

Li también reiteró que China se opone a este tipo de investigaciones “unilaterales”, informó Xinhua.