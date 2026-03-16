Economía

China y Estados Unidos afirman que sus negociaciones comerciales han sido ‘constructivas’

En medio de la incertidumbre global, delegaciones de Estados Unidos y China sostuvieron conversaciones económicas que podrían marcar el rumbo de la relación comercial entre ambas potencias.

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Por AFP
Banderas de Estados Unidos y China sobre una mesa de negociaciones decorada con flores, en el contexto de las conversaciones comerciales bilaterales realizadas en Londres.
Las dos mayores economías del mundo retomaron el diálogo comercial durante el fin de semana, en una reunión que llega en un contexto internacional especialmente tenso. (MARTIAL TREZZINI/AFP)







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