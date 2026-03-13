El Mundo

China y Estados Unidos se citan en Francia para negociaciones comerciales

Funcionarios de Washington y Pekín sostendrán consultas comerciales mientras persisten disputas por aranceles, tecnología y el impacto económico del conflicto en Oriente Medio

Por AFP
Mapa de América con superposición de banderas de China y Estados Unidos.
La reunión de representantes de ambos países será en Francia. (Shutterstock/Imagen)







ChinaEstados UnidosFranciaNegociaciones comerciales
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

