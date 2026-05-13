China vs. Estados Unidos: qué agenda llevan Xi Jinping y Donald Trump a la cumbre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), y el embajador estadounidense en China, David Perdue (centro derecha), acompañados por el vicepresidente chino, Han Zheng (derecha), recibieron el saludo de jóvenes chinos tras llegar al Aeropuerto Internacional de Pekín este 13 de mayo del 2026. Foto: Brendan Smialowski / AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a Pekín para reunirse con el mandatario chino, Xi Jinping, en una cumbre marcada por las disputas comerciales, la guerra en Irán y la tensión en torno a Taiwán.

La visita incluye una recepción protocolaria organizada por el gobierno chino tras la llegada del Air Force One. Según informó la Casa Blanca, Trump recibió la bienvenida del vicepresidente chino, Han Zheng, además del embajador chino en Washington, Xie Feng, y otras autoridades diplomáticas de ambos países.

La ceremonia contempla la participación de unos 300 jóvenes chinos, una guardia de honor militar y una banda oficial.

Esta es la primera visita de un presidente estadounidense a China desde el viaje que el propio Trump realizó en noviembre del 2017.

Trump afirmó antes de partir que Estados Unidos y China representan las dos principales potencias mundiales. También señaló que el tema comercial ocupará gran parte de las conversaciones con Xi Jinping.

Comercio y aranceles dominan la agenda

La administración estadounidense pretende impulsar la creación de una “Junta de Comercio” entre ambos países. El objetivo es manejar las diferencias comerciales y evitar una nueva escalada arancelaria.

Las tensiones crecieron el año pasado luego de que Estados Unidos aumentó aranceles sobre productos chinos. China respondió con restricciones vinculadas a tierras raras. Ambas potencias alcanzaron una tregua temporal en octubre.

Trump busca además acuerdos para aumentar las compras chinas de soja, carne de res y aeronaves estadounidenses.

Irán presiona el escenario internacional

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán también influye en la cumbre.

El conflicto provocó el cierre de facto del estrecho de Ormuz. Esta situación afectó el transporte marítimo de petróleo y gas natural. Además, elevó los precios de la energía y aumentó la preocupación sobre la economía global.

Trump aseguró que Irán no será el tema principal de las reuniones. Sin embargo, el canciller iraní Abbas Araghchi visitó Pekín la semana pasada.

Taiwán aumenta la tensión entre Washington y Pekín

Otro de los puntos sensibles será Taiwán.

China mantiene su rechazo al plan estadounidense para vender armamento a la isla autónoma. Trump confirmó que conversará con Xi sobre un paquete militar valorado en $11.000 millones autorizado en diciembre.

El paquete representa el mayor acuerdo armamentístico aprobado por Estados Unidos para Taiwán.

La situación adquiere más relevancia debido al peso estratégico de Taiwán en la fabricación mundial de chips para inteligencia artificial.

El diario oficial del Partido Comunista Chino, People’s Daily, calificó el tema taiwanés como la principal línea roja en la relación bilateral.

Empresarios y tecnología acompañan a Trump

Trump viajó acompañado de asesores, familiares y empresarios tecnológicos como Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, y Elon Musk, propietario de Tesla y SpaceX.

Durante el vuelo, el mandatario publicó en redes sociales que pedirá a Xi Jinping facilitar la expansión de empresas estadounidenses en territorio chino.

Analistas internacionales consideran que China llega a la reunión en una posición más sólida debido a la presión económica y política que enfrenta Trump en Estados Unidos.

China busca alivio tecnológico y comercial

Pekín pretende reducir restricciones sobre el acceso a chips informáticos y disminuir aranceles impuestos por Washington.

Scott Kennedy, asesor del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, afirmó que China puede salir fortalecida mientras la reunión no termine en una nueva confrontación.

Trump propone acuerdo nuclear con China y Rusia

Trump también planteará un posible pacto nuclear entre Estados Unidos, China y Rusia para limitar arsenales atómicos.

China mostró resistencia en ocasiones anteriores a participar en acuerdos de este tipo. Según estimaciones del Pentágono, Pekín posee más de 600 ojivas nucleares operativas y superaría las 1.000 para el 2030.

Estados Unidos y Rusia mantienen arsenales superiores a 5.000 ojivas nucleares cada uno.

El tratado New START entre Washington y Moscú expiró en febrero, lo que eliminó límites formales sobre armas nucleares estratégicas.

Agenda oficial de Trump en Pekín

Jueves 14

10 a. m.: saludo oficial con Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo.

10:15 a. m.: reunión bilateral.

6 p. m.: banquete de Estado.

Viernes 15

11:30 a. m.: saludo y fotografía oficial.

11:40 a. m.: té bilateral.

12:15 p. m.: almuerzo bilateral.

Salida de Pekín rumbo a Estados Unidos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.