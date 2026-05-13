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China vs. Estados Unidos: qué agenda llevan Xi Jinping y Donald Trump a la cumbre

El encuentro entre Estados Unidos y China ocurre en medio de tensiones globales por comercio, energía, armamento y tecnología

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Por La Nación / Argentina / GDA
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), y el embajador estadounidense en China, David Perdue (centro derecha), acompañados por el vicepresidente chino, Han Zheng (derecha), recibieron el saludo de jóvenes chinos tras llegar al Aeropuerto Internacional de Pekín este 13 de mayo del 2026. Foto: Brendan Smialowski / AFP.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), y el embajador estadounidense en China, David Perdue (centro derecha), acompañados por el vicepresidente chino, Han Zheng (derecha), recibieron el saludo de jóvenes chinos tras llegar al Aeropuerto Internacional de Pekín este 13 de mayo del 2026. Foto: Brendan Smialowski / AFP. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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